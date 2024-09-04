快訊

AI時代理科生才有出路？科技業領導人想的跟我們不一樣

大型郵輪創造450種職務 新興「船陪」在做什麼？

獨／金管會上午急召國銀總經理開會救房貸荒 危老都更房貸可望除外

半導體展開幕 卓榮泰：政府要打造具台灣元素AI時代

中央社／ 台北4日電

國際半導體展SEMICON Taiwan 2024今天開幕，行政院長卓榮泰表示，AI時代來臨，台灣已經有很好基礎，政府明年編列充足的預算持續推動發展，希望建立一個有台灣元素的AI時代，且能夠跟世界連結在一起。

卓榮泰今天出席半導體展開幕典禮，因行程延誤，他致詞時先向現場等候的國內外產業界人士致歉，表示因為上午8時的會議開久了點，結果到南港展覽館會場過程的快速道路上塞滿了車輛，以致延誤了時間。

卓榮泰說，非常感謝國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Manocha）等人對台灣在世界半導體高科技產業鏈上的肯定，覺得責任重大。

他表示，中華民國台灣的人民知道在世界供應鏈上的責任，政府會做好所有的投資、製造跟生產環境，中華民國對全世界有責任，也會盡到責任。

卓榮泰說，今年的半導體展主題是賦能AI無極限，AI時代的來臨，一定會大大地且繼續改變人類生活，台灣在AI浪潮上已經有很好基礎，未來要學習更多的應用，要把應用放在民間、政府部門及與世界的連結。

卓榮泰進一步指出，昨天行政院經濟發展委員會的顧問會議中，花了很多時間在討論未來台灣AI產業跟世界的連結。由於這是總統賴清德在競選前及當選後，一再延續前總統蔡英文所提的發展方向和策略，賴總統繼續提出5大信賴產業，其中半導體跟AI是當中最重要的兩項。

卓榮泰強調，明年的中央政府總預算中編列了充足的預算要持續發展，國家的政策也會一直不斷地調整、鬆綁及新訂很多規範，希望建立一個有台灣元素的AI時代，但是要能夠跟世界連結在一起。

他表示，除了好的生產投資環境，並需要大量優秀的人才，政府會透過各種工具培育好的未來AI人才，也歡迎全世界青年好手能夠來台灣，幫助世界的知名大廠在台灣設廠，一起為全世界的AI產業共同努力。

此外，政府也會把台灣優秀的子弟，透過百萬、百億海外圓夢基金送到外國去學習更高深的科技，與世界做更多連結。

卓榮泰說，不久前台北國際電腦展Computex盛大舉行，這次半導體展再度讓世界看到台灣勇敢堅定的站在世界AI的浪潮。

卓榮泰表示，只要世界需要台灣的一天，台灣就負起台灣的責任，政府也會負起政府的責任，政府跟人民會一起努力迎接AI浪潮，期待與世界各國有更多的連結跟合作、共同培訓人才、發展產業、研發新的科技。

AI 半導體 卓榮泰

延伸閱讀

經發會首次顧問會議 卓揆宣示進入主權AI時代

行政院經發會首場顧問會議 大咖建言聚焦租稅、基建

經發會顧問會議後卓榮泰總結 感謝與會顧問集思廣益

「限貸令」爭議 卓榮泰：不會破壞金融市場秩序

相關新聞

林右昌訪華府於GTI演講 台灣是全球AI發展關鍵

民進黨秘書長林右昌於華府時間3日中午赴華府全球台灣研究中心(GTI)發表演說，並拜會華府官員及智庫學者進行閉門座談，代表...

美國生物安全法引產業大地震 生技併購大王保瑞又出手

美中貿易戰以來，不只半導體，生技產業同樣觸動地緣政治敏感神經。近日外電報導，美國眾議院可能在9月9日議員暑假結束後，針對「生物安全法案」與相關措施進行投票，引起產業界關注。這項針對中國大陸祭出的限制，也會牽動台灣的生技產業，趕在9月之前，生技圈併購大王保瑞即再度出手，宣布入股泰福取得約三成股權。

經部招商報捷 衝破千億元…美光、應材等將打造在地生產聚落

經濟部昨（3）日舉辦「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，掌握21家廠商投資台灣金額約1,150億元。經濟部長郭智輝更...

房價飆、狂炒作 新青安的錯？不動產專家：更嚴重問題出在無政府狀態

台灣房市再度狂飆，為了幫助首購族買房的新青安政策，意外成為眾矢之的。

出席經發會顧問會議 劉德音：別被親中或親美框住

台積電前董事長劉德音昨天在行政院經濟發展委員會顧問會議中指出，美國目前的政策討論都一分為二，導致所有人的思想被框住。劉表...

經發會首次顧問會議 卓揆宣示進入主權AI時代

行政院經濟發展委員會昨（3）日首次召開顧問會議，行政院長卓榮泰宣示，台灣應該進入主權AI時代，應建立有台灣元素的大型語言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。