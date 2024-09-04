半導體展開幕 卓榮泰：政府要打造具台灣元素AI時代

國際半導體展SEMICON Taiwan 2024今天開幕，行政院長卓榮泰表示，AI時代來臨，台灣已經有很好基礎，政府明年編列充足的預算持續推動發展，希望建立一個有台灣元素的AI時代，且能夠跟世界連結在一起。

卓榮泰今天出席半導體展開幕典禮，因行程延誤，他致詞時先向現場等候的國內外產業界人士致歉，表示因為上午8時的會議開久了點，結果到南港展覽館會場過程的快速道路上塞滿了車輛，以致延誤了時間。

卓榮泰說，非常感謝國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Manocha）等人對台灣在世界半導體高科技產業鏈上的肯定，覺得責任重大。

他表示，中華民國台灣的人民知道在世界供應鏈上的責任，政府會做好所有的投資、製造跟生產環境，中華民國對全世界有責任，也會盡到責任。

卓榮泰說，今年的半導體展主題是賦能AI無極限，AI時代的來臨，一定會大大地且繼續改變人類生活，台灣在AI浪潮上已經有很好基礎，未來要學習更多的應用，要把應用放在民間、政府部門及與世界的連結。

卓榮泰進一步指出，昨天行政院經濟發展委員會的顧問會議中，花了很多時間在討論未來台灣AI產業跟世界的連結。由於這是總統賴清德在競選前及當選後，一再延續前總統蔡英文所提的發展方向和策略，賴總統繼續提出5大信賴產業，其中半導體跟AI是當中最重要的兩項。

卓榮泰強調，明年的中央政府總預算中編列了充足的預算要持續發展，國家的政策也會一直不斷地調整、鬆綁及新訂很多規範，希望建立一個有台灣元素的AI時代，但是要能夠跟世界連結在一起。

他表示，除了好的生產投資環境，並需要大量優秀的人才，政府會透過各種工具培育好的未來AI人才，也歡迎全世界青年好手能夠來台灣，幫助世界的知名大廠在台灣設廠，一起為全世界的AI產業共同努力。

此外，政府也會把台灣優秀的子弟，透過百萬、百億海外圓夢基金送到外國去學習更高深的科技，與世界做更多連結。

卓榮泰說，不久前台北國際電腦展Computex盛大舉行，這次半導體展再度讓世界看到台灣勇敢堅定的站在世界AI的浪潮。

卓榮泰表示，只要世界需要台灣的一天，台灣就負起台灣的責任，政府也會負起政府的責任，政府跟人民會一起努力迎接AI浪潮，期待與世界各國有更多的連結跟合作、共同培訓人才、發展產業、研發新的科技。