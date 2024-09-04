快訊

被聯結車撞破護欄的台1高架橋修復了！侯友宜揭「求償金額」 肇事者慘了

明明不缺錢卻對未來憂心 「貧窮妄想」正在日本蔓延

台股早盤為什麼崩跌千點？分析師蔡明翰：複製8月初走勢

林右昌訪華府於GTI演講 台灣是全球AI發展關鍵

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民進黨秘書長林右昌於華府時間3日中午赴華府全球台灣研究中心(GTI)發表演說，並拜會華府官員及智庫學者進行閉門座談，代表主席賴總統說明台美關係推動重點事項，並傳達賴總統執政百日的台灣重大政策。他表示，台灣不僅是全球半導體與資通訊產業的核心，還是全球AI發展的關鍵。

林右昌說到，台灣在印太地區的安全與經濟領域扮演不可或缺的角色。他回顧自己在2019年卸任民進黨代理黨主席後，應邀訪美的經歷，並指出當時便已提出台灣為「亞太自由民主之錨」，闡述台美應在印太安全的高度，重新建構新的政治與經濟架構。

林右昌重申，「兩岸沒有台灣問題，只有中國問題；印太安全的關鍵在台灣，而台灣安全的關鍵在經濟安全」，五年過去，全球經歷了諸多變遷，尤其在COVID-19疫情期間，台灣展現了強大的防疫能力、經濟韌性與科技實力，讓世界看到台灣是不可或缺的關鍵力量。

針對台灣的經濟表現成長穩健，林右昌指出：「前總統馬英九曾表示，兩岸關係不好，台灣經濟不會好。但事實證明，疫情以來，台灣的經濟反而越來越好。」自2019年起，台灣的投資結構發生重大轉變，資金從中國回流台灣，並且在2020年至2023年，台灣銀行業存款餘額平均每年增長達3.4兆台幣。同時，2016年至2023年，台灣的平均經濟成長率達到3.16%，人均GDP突破34000美元，超越南韓。

此外，他還強調，中國大陸單方面中止ECFA 146項產品進口，但台灣股市卻創下歷史新高，超過24000點，市值超越香港恆生指數。台灣出口市場的結構性翻轉顯著，2024年對中港的出口比例已降至30.9%，而對美國和東協的出口比例則增至42.5%。

林右昌表示，「台灣不僅是全球半導體與資通訊產業的核心，還是全球AI發展的關鍵。」，在此同時，我們也進行了史上最大規模的社會投資，推動幼兒托育、老人長照、擴大租屋租金補貼、縮短大學學費差距等，減輕人民生活負擔，強化社會韌性。2023年，每戶可支配所得最高20%家庭與最低20%家庭的差距縮小，這些成果都是台灣人民的努力，也代表民進黨執政帶領台灣走在正確的道路上！

在國防領域，林右昌則表示，賴總統強調和平是唯一選項，雖然台灣有追求和平的理想，但對中國不能抱有幻想。他指出，中共奪取台灣的意圖並未隨政黨輪替而改變，只是策略和手段有所不同。從前總統陳水扁時代，中共透過砲彈加飛彈；馬英九時代，使用銀彈；到蔡英文時代，則是砲彈、飛彈、銀彈、認知作戰；現在的賴總統，中共除了總結了以上的所有手法外，更透過假訊息加上法律戰，企圖干擾滲透台灣社會。

林右昌特別提到，蔡英文上任後推動軍事改革與機艦國造計劃，將國防預算從3577億台幣增加到6068億台幣，成長了1.7倍。賴總統延續政策，明年國防預算更將突破6470億台幣，再創新高。此外，義務兵役恢復一年政策得到了83%以上民眾的支持，即使是年輕人群體，支持度也超過70%。林右昌指出，台灣正在強化全社會的防衛韌性，從民力訓練到關鍵基礎設施安全，政府與社會將在面臨緊急狀態或天然災害的時，能夠維持正常運作。

而面對台灣的政治局勢方面，林右昌談到，民進黨作為一個執政即將邁入第九年的政黨，已具備穩健的執政經驗和自信。他表示，2000年民進黨首次執政時缺乏中央執政經驗，但如今面對朝小野大的局面，情況已大不相同。民進黨政府在經過八年執政後，已成為成熟且有經驗的執政團隊。

林右昌也指出，國民黨在立法院推動的「國會擴權」法案，正在侵害台灣的民主法治與人民權益，引發了大規模的「青鳥行動」街頭抗議。民進黨政府為捍衛憲政體制，已分別由總統府、行政院、立法院與監察院提出釋憲案，並強調這將為台灣內部政治帶來全新挑戰。

最後，林右昌表示，2026年民進黨將邁向創黨40週年，作為「台灣本土政黨的第一品牌」，民進黨必須持續年輕化與開放，避免因連續執政而老化、僵化與退化。他強調，新執政團隊上任僅滿百日，賴清德總統的滿意度與信任度近60%，這是一個很不容易的成果，民進黨將繼續努力，深化台灣的民主成果，帶領台灣走在正確的道路上。

林右昌也於會後轉述表示，美方學者在會談中多肯定賴總統穩健的外交與兩岸政策，也認為國防改革至關重要。至於美方官員，林右昌表示基於雙方互信不便透露談話內容，但指出白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前公開表示美方認定賴總統致力維持現狀與和平穩定，美方態度已十分明確。林右昌表示，他向美方強調，政府這幾年不斷提升我國戰力，明年軍事預算也比今年更多，也提高訓練、購買精良武器及設備，台灣會持續向國際社會展現守護國家的決心。

此外，林右昌將在明日拜會於華府為台發聲不遺餘力的FAPA總部。林右昌表示，FAPA是台美關係的重要推手，創立之初致力於爭取國會支持推動台灣民主化，後來更持續推動各項法案，爭取美國對台支持。林右昌指出，近年通過的《台灣旅行法》，便是在FAPA推動十多年後開花結果，此次拜會也是為了感謝FAPA為台美關係數十年如一日的耕耘。

林右昌 民進黨

延伸閱讀

【即時短評】國民黨吹對決主旋律 民進黨畫暫時休止符

林右昌訪美指民進黨執政軍費增70% 民主國家少見

林右昌華府智庫演說撇疑賴論：現在只有「信賴論」

鎖定林右昌開火！國民黨質疑4項施政 林陣營隔海反駁

相關新聞

林右昌訪華府於GTI演講 台灣是全球AI發展關鍵

民進黨秘書長林右昌於華府時間3日中午赴華府全球台灣研究中心(GTI)發表演說，並拜會華府官員及智庫學者進行閉門座談，代表...

美國生物安全法引產業大地震 生技併購大王保瑞又出手

美中貿易戰以來，不只半導體，生技產業同樣觸動地緣政治敏感神經。近日外電報導，美國眾議院可能在9月9日議員暑假結束後，針對「生物安全法案」與相關措施進行投票，引起產業界關注。這項針對中國大陸祭出的限制，也會牽動台灣的生技產業，趕在9月之前，生技圈併購大王保瑞即再度出手，宣布入股泰福取得約三成股權。

經部招商報捷 衝破千億元…美光、應材等將打造在地生產聚落

經濟部昨（3）日舉辦「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，掌握21家廠商投資台灣金額約1,150億元。經濟部長郭智輝更...

房價飆、狂炒作 新青安的錯？不動產專家：更嚴重問題出在無政府狀態

台灣房市再度狂飆，為了幫助首購族買房的新青安政策，意外成為眾矢之的。

出席經發會顧問會議 劉德音：別被親中或親美框住

台積電前董事長劉德音昨天在行政院經濟發展委員會顧問會議中指出，美國目前的政策討論都一分為二，導致所有人的思想被框住。劉表...

經發會首次顧問會議 卓揆宣示進入主權AI時代

行政院經濟發展委員會昨（3）日首次召開顧問會議，行政院長卓榮泰宣示，台灣應該進入主權AI時代，應建立有台灣元素的大型語言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。