歐盟啟動陸進口玻纖紗新反補貼調查 台廠有望受惠？業者說話了

對於歐盟啟動自中國大陸進口玻纖紗新反補貼調查，台灣玻纖大廠台玻（1802）表示，歐盟是針對中國出口自歐洲的玻纖紗原料做調查，但集團生產的玻纖紗原料屬自產自用，並未出口到歐洲。

台玻指出，集團旗下成品的玻纖布，目前也沒有出口歐洲市場，因此歐盟啟動反補貼調查一事，是否會引導價格走揚，持保留、中性看法。

中國大陸大幅增設玻纖紗窯爐及產能、產量，並在疫情後、對工業級玻纖紗以低價、大量銷售至歐洲市場，讓歐盟工業級玻纖紗價格出現下跌；歐盟執委會 8月30日公告對工業級玻纖紗反補貼措施啟動部分期中調查，引發市場聯想玻纖紗原料價格有望走揚。