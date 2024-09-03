快訊

柯文哲政治獻金假帳案 前競總財務長李文宗200萬交保、電子監控

歐盟啟動陸進口玻纖紗新反補貼調查 台廠有望受惠？業者說話了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

對於歐盟啟動自中國大陸進口玻纖紗新反補貼調查，台灣玻纖大廠台玻（1802）表示，歐盟是針對中國出口自歐洲的玻纖紗原料做調查，但集團生產的玻纖紗原料屬自產自用，並未出口到歐洲。

台玻指出，集團旗下成品的玻纖布，目前也沒有出口歐洲市場，因此歐盟啟動反補貼調查一事，是否會引導價格走揚，持保留、中性看法。

中國大陸大幅增設玻纖紗窯爐及產能、產量，並在疫情後、對工業級玻纖紗以低價、大量銷售至歐洲市場，讓歐盟工業級玻纖紗價格出現下跌；歐盟執委會 8月30日公告對工業級玻纖紗反補貼措施啟動部分期中調查，引發市場聯想玻纖紗原料價格有望走揚。

歐盟

延伸閱讀

對歐盟失望？盼強化與中俄合作 傳土耳其正式申請加入金磚國家

歐盟執委會高層人選浮現 傳義極右派任經濟副主席

金磚五國簽備忘錄 朝推動共同碳市場

仙賓礁衝突 歐盟譴責中海警船「危險行動 日也挺菲律賓

相關新聞

鞏固半導體優勢！經部與美光、應材、恩智浦等12家外商簽 LOI

經濟部3日舉辦「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，掌握21家廠商投資台灣金額約計1,150億元。經濟部長郭智輝更與1...

舊青安優惠首購無感 政府加碼端新青安一年後...助購威力多10萬棟

2016年1月，政府推出青年貸款，雖然給出貸款額度800萬元、年限30年、寬限期3年，但實施一年後，房市買賣移轉棟數僅2...

經發會顧問會議落幕 卓榮泰：即刻啟動、踏實解決

行政院長卓榮泰3日下午出席「行政院經濟發展委員會」顧問會議，並聽取「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」分組結論報告。...

新青安埋金融隱憂 賴士葆：可能變台版次貸風暴

新青安政策生亂象，政府擬出「限貸令」，國民黨立委賴士葆今日表示，新青安政策很大的問題是信用擴張，將來可能還不起房貸的金融...

台灣風電資金流醞釀獨特套利機會 互換利率差價升至五年來高位

來自風電廠的利率避險需求墊高台灣的長年期互換利率(IRS)水位，而由外資對沖基金主導的離岸交易卻遵循全球央行邁向降息的趨勢下行，兩者擴大的價差衍生出台灣獨有的交易機會。

一貸難求惹民怨 銀行局：暫不考慮修銀行法第72條之2

金管會今日明確指出，由於銀行法第72條之2是為了銀行流動性及避免放款過於集中不動產的問題，因此暫不考慮修法；此外，金管會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。