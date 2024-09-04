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產創條例投資抵減 支出上限增至18億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

全球捲起AI狂潮，為助我產業推動數位轉型，經濟部將推出產創條例第10條之1修正案，適用投抵項目將新增人工智慧（AI）及節能減碳兩項，投資抵減支出金額上限拍板由目前10億拉高至18億元，實施期程延長至2029年。經濟部預計最快今（4）日預告，力拚在立法院新會期三讀通過。

產創條例第10條之1投資抵減租稅優惠於2024年底屆期，原適用投抵項目僅限智慧機械、5G、資訊安全的全新硬體、軟體、技術或技術服務，支出金額在同一課稅年度內合計達100萬元以上、10億元以下範圍，經提出具一定效益投資計畫，並經各中央目的事業主管機關專案核准者，可選擇在符合規定支出金額5%限度內，抵減當年度應納營所稅；或於支出金額3%限度內，自當年度起三年內抵減各年度應納營所稅。

經濟部原提出產創條例修正案，除投抵項目適用新增AI及節能減碳兩項，適用投資抵減支出金額上限為10億元，規畫提高上限至20億；當年抵減率由目前5%，擬提高抵減率至10%，爭取提高企業抵減額度。

財政部對新增AI和淨零等投資抵減設備並無意見，經過雙方拉鋸，財政部最後只同意投資抵減支出金額上限提高至18億元。

產發署官員表示，原本AI屬於智慧機械範圍，為凸顯AI重要性及鼓勵企業投入，這次修法將AI及節能減碳設備單獨列項。IC設計業使用EDA工具亦納入AI投資抵減。

經濟部表示，產創條例第10條之1將延長至2029年底，與產創條例第10條之2期限一致。依經濟部規畫，全案預訂最快在今日公告，經濟部法規預告14天內將舉辦公聽會，蒐集產業意見。若產業無意見，預告期後會將草案送到行政院，之後進入立法院審議程序。

AI 經濟部

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