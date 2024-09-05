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談限貸令爭議 卓揆：不會破壞金融秩序
行政院長卓榮泰昨（3）日針對限貸令爭議時強調，政府首要責任是維持社會安定，且不會破壞金融市場安定跟穩定秩序。
去年8月政府推出「新青安」房貸政策後，被外界認為助漲房價，而央行先前邀集34家國銀及信合社總經理座談並要求相關因應作為，被解讀為政府祭出限貸令。
卓榮泰昨日出席經濟發展委員會顧問會議，在致詞時提到，外界關注限貸令、年輕人購屋會不會優先處理等，他強調，政府不能讓民眾心裡不安，政策方向必須讓社會安定，且不會破壞金融市場安定跟穩定秩序，且政府絕對有足夠的空間使用政策工具，把工作做得更緩和、更合理，更讓民眾得到政策支持。
銀行近期放款過度集中於不動產情形，引發「限貸令」風波，甚至驚動賴清德總統，他在日前重申，政府不會有限貸令，央行主要是提醒金融行庫對房地產融資不要超過法律規定，但「金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」。
央行總裁楊金龍日前更約見22家國銀總經理，銀行承諾採四大措施，第一，已核保簽約的案件將儘速撥款；第二，明確告知貸款戶核撥時間；第三，將貸款額度優先給新青安與無自用住宅民眾貸款；第四，略微調高針對銀行法72-2條的內部警戒值，提高房貸承作量能。
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