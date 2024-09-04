行政院經發會首場顧問會議 大咖建言聚焦租稅、基建

行政院經發會昨（3）日舉行首場顧問會議，多位產業大咖獻策，聚焦租稅優惠、基礎建設等問題。行政院長卓榮泰表示，這些意見都會帶回去討論，未來也會透過更小型、更聚焦的議題向顧問請教。

卓榮泰表示，政府與顧問的緣分從昨日開始，現在是與世界競爭、時間賽跑，民眾也在等待政府執行，政府會馬上開始行動。

在政策建言方面，台積電（2330）前董事長劉德音對於建構主權AI生態系、主權AI發展策略提出建言，認為台灣本地資料太少，應利用世界各國語言的資料及世界AI快速發展技術，與本地價值觀與文化相符合。

劉德音與其他顧問也共同提出，建議企業當年度投資新創事業或私募股權基金金額，可做為未分配盈餘扣抵項或加徵稅率優惠，可依不同風險程度，給予不同稅務優惠。

另外也有顧問提醒政府，台灣在發展大型語言模型過程中，應確保支持性資源穩定運作，除技術能力外，應就資料量、硬體費用，特別在基礎建設（電力消耗）方面，是政府應優先處理的面向，擁有足夠的計算資源和穩定電力供應，才能支援AI技術發展。

工商協進會理事長吳東亮則建議金管會研擬放寬國際及國內外台商新創來台交易掛牌規則，以大量吸引本國及國際優質新創來台掛牌，在台交易。

另外，經濟部表示，將針對30人以下小微企業提供專案優惠貸款，顧問則建議，除了人數門檻外，應思考其他可能條件，如企業營收金額門檻，以增加彈性。