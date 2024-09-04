政院秘書長談薪資政策 龔明鑫：先定義低薪勞工

為改善低薪情形，行政院秘書長龔明鑫昨（3）日表示，過去關心的最低薪族群，最低工資法已有規範，接下來政府將成立專案小組，定義出所謂的「低薪勞工」，並提出相關改善政策，例如其他國家有的薪資透明度專法，台灣是否也需要，皆可討論。

行政院經發會首場顧問會議昨登場，低薪議題引起廣泛討論，龔明鑫指出，顧問們建議請政府成立專案小組，研議制定薪資政策可行性，除現行最低工資法及加薪抵稅優惠等薪資政策外，還可以研議薪資透明及企業內部薪資結構等問題，並請勞動部針對低薪勞工進行定義，以利相關政策擬定。