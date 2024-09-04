經發會首次顧問會議 卓揆宣示進入主權AI時代

行政院經濟發展委員會昨（3）日首次召開顧問會議，行政院長卓榮泰宣示，台灣應該進入主權AI時代，應建立有台灣元素的大型語言資料庫及語言模型，他指出，台灣有很好的高科技製造業，軟體設計也要迎頭趕上。

昨日約近60位顧問出席會議，產業大老共提出近80項建言。金融業更於會中倡議設立主權AI基金，對此，國發會、國科會表示，這項議題非常新，尚待研究，會跨部會討論，並於下次顧問會議中提出。

行政院經發會顧問會議昨日由台積電（2330）前董事長劉德音演說開場，隨後分創新經濟、均衡台灣、包容成長三組討論，包含鴻海（2317）董事長劉揚偉、宏碁（2353）創辦人施振榮、工商協進會理事長吳東亮等產業大咖都親自出席。

經發會顧問會議重點建言

卓榮泰表示，台灣應該要進入主權AI時代，除了好的高科技製造外，未來軟體設計也要迎頭趕上。未來要將AI引入到公領域，在創新驅動、普惠大眾的原則下，讓民眾感受到生活於智慧科技島；對於缺工問題，除努力補充觀光旅宿業人力，也會訂定國家產業頂層架構，使其成為上位概念。

顧問會議歷時三小時，與會顧問共提出近80項建言，聚焦AI領域。卓榮泰表示，對於產業建言，政府一定會誠實面對並解決問題，也會在委員會中好好討論。

除了AI產業發展，產業大老們關注隨著AI發展，政府要如何協助產業資金不足問題，金融業在會中提出設立主權AI基金概念，希望政府要有主導單位，由政府整合部會資源，邀請法人公協會、大型企業，合作發展聯盟或主權AI基金。對此國科會副主委林法正表示，未來會邀集相關部會討論。

國發會主委劉鏡清則說明，國發基金已通過設置AI百億基金，主要是給AI新創產業來申請，對於主權AI基金設置，這項概念確實相當新穎，就投資而言，國發會已透過台杉基金或其他方式投資，但主要仍要看投資目標性到底要多大，此部分仍須研究。