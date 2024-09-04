最低工資審議4日登場

最低工資法今年上路，首次的最低工資審議會今登場。全國產業總工會聲明，最新經濟成長年增率（ＧＤＰ）預測值百分之三點九、消費者物價指數年增率（ＣＰＩ）百分之二點一七，依過去「ＣＰＩ年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」原則，明年最低工資調幅應至少百分之四點一二；工鬥團體認為，明年最低工資調幅不應低於百分之五。

全產總理事長戴國榮說，最低工資調幅是展現政府抵抗低薪的指標性動作，明年最低工資漲逾百分之四有理有據，至於能超過百分之四多少，端看賴政府對抗低薪、改善勞動環境的決心和態度。

「若台灣最低工資僅小調，平均薪資如何大調？」戴國榮說，依主計總處最新工業及服務業統計，全體受僱員工全年總薪資中位數為五十一點八萬元（月薪約四萬三一六七元），平均薪資六十九點三萬元，超過六成八的上班族領不到平均薪資。

戴國榮表示，當企業賺錢、勞工卻窮忙，將帶來貧富兩極、社會不安的惡果，政府透過調高最低工資、推升整體薪資成長，企業家們則透過調薪照顧、激勵員工，才能形成穩健成長的正循環。

工鬥團體則認為，無論是消費者物價指數，或食物類、交通及通訊類等物價，都顯示國人在基本生活所需物價面臨巨大壓力，再加上經濟成長率為近三年最佳，明年最低工資調幅不應低於百分之五，同時呼籲最低工資時薪與月薪落差不應過大，避免受僱者部分工時化。