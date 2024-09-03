快訊

晶片股湧賣壓！美股9月首交易日早盤盡墨 輝達重挫逾7% 台積ADR跌6%

柯文哲政治獻金假帳案 北檢深夜再緊急傳喚李文宗到案

助中小新創企業取得資金 經部修法降低投資抵減門檻

中央社／ 台北3日電

AI浪潮來襲，經濟部長郭智輝表示，目前台灣AI軟體產業世界排名第25名，盼2028年衝刺到世界前3。同時，為鼓勵對新創事業投資，他也透露，將修正產創條例、降低投資抵減門檻，助中小微型企業快速取得資金。

經濟部產業發展署證實，將下修產創第23條之1、之2的適用門檻，擴大適用申請家數，草案已獲財政部同意，近日將預告修法草案，屆時將公告具體下調門檻。

「投資台灣三大方案」自2019年7月1日開始實施，經濟部規劃延長實施至2027年，鎖定半導體及AI供應鏈產業。郭智輝今天出席全球招商暨市場趨勢論壇受訪表示，三大方案延長的適用對象有所調整，過去主要是吸引中國台商回台投資，未來將放眼世界各地的外商、台商，具體細節仍待討論。

郭智輝表示，輝達、超微、美光等知名大廠來台投資，台灣經濟發展可期，以往發展聚焦硬體，未來將強化AI應用，尤其是AI應用方面，台灣硬體製造世界第一，但AI軟體產業世界排名第25名，希望在2028年衝刺到世界前3名。

市場方面，郭智輝認為，AI創新市場約需5000萬人口，台灣只有約2300萬人，若可以結合日本九州人口，有約5000萬人市場規模，且台日醫學技術和人才優秀，導入AI推動醫學發展會比其他國家更具優勢。

郭智輝表示，台灣製造世界一流，但軟體方面比較少，主因為應用市場太小，以及新創產業的資金挹注條件比較不足，這次內閣團隊非常關注中小微型企業，尤其會加大力道協助新創產業。他也透露，將修正產創條例，降低相關投資抵減門檻，協助中小微型企業快速取得資金協助。

AI 經濟部

延伸閱讀

半導體鏈掀日本群聚效應 經長：將設九州服務公司

經長郭智輝訪日出席科技對話 與日鞏固半導體供應鏈關係

郭智輝出席台日科技對話 助台廠解決投資障礙

離岸風電國產化 郭智輝：9月將赴歐盟諮商

相關新聞

鞏固半導體優勢！經部與美光、應材、恩智浦等12家外商簽 LOI

經濟部3日舉辦「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，掌握21家廠商投資台灣金額約計1,150億元。經濟部長郭智輝更與1...

舊青安優惠首購無感 政府加碼端新青安一年後...助購威力多10萬棟

2016年1月，政府推出青年貸款，雖然給出貸款額度800萬元、年限30年、寬限期3年，但實施一年後，房市買賣移轉棟數僅2...

經發會顧問會議落幕 卓榮泰：即刻啟動、踏實解決

行政院長卓榮泰3日下午出席「行政院經濟發展委員會」顧問會議，並聽取「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」分組結論報告。...

新青安埋金融隱憂 賴士葆：可能變台版次貸風暴

新青安政策生亂象，政府擬出「限貸令」，國民黨立委賴士葆今日表示，新青安政策很大的問題是信用擴張，將來可能還不起房貸的金融...

台灣風電資金流醞釀獨特套利機會 互換利率差價升至五年來高位

來自風電廠的利率避險需求墊高台灣的長年期互換利率(IRS)水位，而由外資對沖基金主導的離岸交易卻遵循全球央行邁向降息的趨勢下行，兩者擴大的價差衍生出台灣獨有的交易機會。

一貸難求惹民怨 銀行局：暫不考慮修銀行法第72條之2

金管會今日明確指出，由於銀行法第72條之2是為了銀行流動性及避免放款過於集中不動產的問題，因此暫不考慮修法；此外，金管會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。