助中小新創企業取得資金 經部修法降低投資抵減門檻

AI浪潮來襲，經濟部長郭智輝表示，目前台灣AI軟體產業世界排名第25名，盼2028年衝刺到世界前3。同時，為鼓勵對新創事業投資，他也透露，將修正產創條例、降低投資抵減門檻，助中小微型企業快速取得資金。

經濟部產業發展署證實，將下修產創第23條之1、之2的適用門檻，擴大適用申請家數，草案已獲財政部同意，近日將預告修法草案，屆時將公告具體下調門檻。

「投資台灣三大方案」自2019年7月1日開始實施，經濟部規劃延長實施至2027年，鎖定半導體及AI供應鏈產業。郭智輝今天出席全球招商暨市場趨勢論壇受訪表示，三大方案延長的適用對象有所調整，過去主要是吸引中國台商回台投資，未來將放眼世界各地的外商、台商，具體細節仍待討論。

郭智輝表示，輝達、超微、美光等知名大廠來台投資，台灣經濟發展可期，以往發展聚焦硬體，未來將強化AI應用，尤其是AI應用方面，台灣硬體製造世界第一，但AI軟體產業世界排名第25名，希望在2028年衝刺到世界前3名。

市場方面，郭智輝認為，AI創新市場約需5000萬人口，台灣只有約2300萬人，若可以結合日本九州人口，有約5000萬人市場規模，且台日醫學技術和人才優秀，導入AI推動醫學發展會比其他國家更具優勢。

郭智輝表示，台灣製造世界一流，但軟體方面比較少，主因為應用市場太小，以及新創產業的資金挹注條件比較不足，這次內閣團隊非常關注中小微型企業，尤其會加大力道協助新創產業。他也透露，將修正產創條例，降低相關投資抵減門檻，協助中小微型企業快速取得資金協助。