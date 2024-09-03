經發會顧問會議落幕 卓榮泰：即刻啟動、踏實解決

行政院長卓榮泰3日下午出席「行政院經濟發展委員會」顧問會議，並聽取「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」分組結論報告。並於總結致詞時表示，感謝各位顧問經由分組討論過程，提出國家現階段與未來所面臨的問題，並提供務實建議，政府將會踏實解決所有困難。卓強調，現在是執行的時刻，政府將馬上開始啟動。

卓榮泰首先感謝今日與會的經濟顧問，並逐一握手致意，接續聽取「創新經濟」代理共同召集人國科會副主委林法正、「均衡台灣」共同召集人宏碁（2353）創辦人施振榮、「包容成長」共同召集人行政院秘書長龔明鑫分別說明各分組結論報告。

卓榮泰於總結致詞時表示，賴總統曾要求行政團隊「誠實面對問題、務實提出方法、踏實解決困難」，今日會議經過分組討論，與會顧問提出多項建言，報告的字字句句都是智慧結晶，得以瞭解國家現階段及未來所面臨的問題，並務實提出建議，接下來就是政府踏實解決困難的時候，請各部會首長列為未來的工作重點。

針對「創新經濟」分組討論的「建構主權AI生態系」議題，卓榮泰指出，台灣擁有高科技製造優勢，政府未來將加強軟體設計與應用，建立具有臺灣元素的大型資料庫，發展大型語言模型，同時也將AI科技導入公部門服務，透過AI創新驅動，普惠大眾，讓臺灣人民感受生活在智慧科技島，與政府一同邁入主權AI的應用時代。

有關「均衡台灣」分組討論的「佈建產業發展所需人力與人才」議題，卓榮泰表示，政府將建立產業人力需求定期的觀測機制，以利即時補足產業人力缺口，如去(2023)年403花蓮地震、今(2024)年凱米颱風，對於東部地區觀光旅宿業人力造成衝擊，將可透過此機制因應，快速補充人力需求。此外，政府將訂定國家產業發展架構的上位概念，據以規劃執行方向，並與地方政府充分討論，在兼顧生態、產業發展與人民需求的前提下，依據《國土計畫法》合理妥善規劃國家土地利用。

針對「包容成長」分組討論的「中小微企業多元振興發展」議題，卓榮泰表示，已請經濟部整合資源，提供更便民的單一窗口，提供一站式服務，同時簡化流程，讓人民感受政府導入科技的改變。針對「青年多元發展」議題，政府規劃設立「百億青年海外圓夢基金」，透過國家資源，鼓勵青年拓展國際視野、增廣見聞、發揮創意，藉此機會認識各國優秀青年，同時學習國家未來重要戰略產業的相關知能，返臺投入國家重大建設。

有關「薪資提升」議題，卓榮泰說，政府不僅注重軍公教人員薪資調整，對於更廣泛的勞工朋友，更期盼快速提升其薪資。近期即將召開的最低工資審議會議，將考量消費者物價指數年增率、國家經濟成長率等條件，並兼顧勞工需求及對中小微企業的衝擊等因素，在合理範圍內，希望提出讓國人能夠接受的結果。

此外，在「擴大社會投資」議題，卓榮泰指出，世界各國都在競爭人才，台灣也不能落後，並要維護本國人才。國際大廠來台設廠時，除了自備人才，政府也願意與國際大廠一起培訓臺灣人才，並將協助我國中小微企業培訓高科技AI人才，投入國家成本，進行社會投資。賴總統希望在薪資調整未達理想時，透過擴大社會投資，減輕、降低家庭負擔，以更有餘裕符合家庭生活之需，因此持續擴大社會投資是必要工作，政府會衡量財政能力，並恪遵財政紀律，在中央政府總預算規模內，進行合理分配。

卓榮泰感謝三大議題組別的召集人、共同召集人及顧問先進們，也感謝三大議題組別報告人，給予政府更明確方向、具體建議。臺灣在跟世界競爭、跟時間賽跑，未來他會透過更小型的組別、更聚焦的議題、更頻繁密集的討論，向各顧問請益學習，希望各位顧問能如今日一樣，在國家所需時，向總統及行政團隊，提出寶貴意見，以提升臺灣成長動能，讓人民感受到政府已做好準備。卓強調，現在是執行的時刻，政府將馬上開始啟動。