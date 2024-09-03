產創第10條之1支出上限調至18億 AI淨零設備確定納入

產創條例第10條之1投資抵減今年底落日，經濟部近期展開修法工作，已拍板確定支出上限提高至新台幣18億元，並新增AI以及淨零低碳設備納入投資抵減項目，最快明天預告修法草案，力拚在立法院新會期三讀通過。

根據現行產創條例第10條之1規定，投資智慧機械、導入第5代行動通訊系統、資通安全產品或服務相關硬體、軟體、技術或技術服務，支出金額合計達100萬元以上、10億元以下，經專案核准可適用當年度抵減率5%或分3年抵減率3%。

產創條例第10條之1廠商投資抵減租稅優惠今年底落日，經濟部近期密切與財政部磋商，財政部對新增AI和淨零等投資抵減設備較無意見，兩方最終拉鋸在於提高支出上限，經濟部近日也與財政部達成共識。

經濟部產業發展署官員表示，原本支出金額合計達100萬元以上、10億元以下，當年度抵減率5%，經與財政部協商後，將支出上限拉高至18億元，抵減率維持不變，也就是說，企業最高可以9000萬元抵減當年度應納營利事業所得稅額。

新增投資抵減項目方面，產發署官員表示，原本AI屬於智慧機械範圍，為凸顯AI重要性以及鼓勵企業投入，這次修法將AI以及淨零低碳設備單獨列項，同時也新增IC設計業EDA工具納入投資抵減。

適用年限方面，經濟部表示，產創條例第10條之1將延長至2029年底，與產創條例第10條之2期限一致。

根據法規預告作業，經濟部法規預告14天內將舉辦公聽會，以蒐集產業意見。若產業無意見，預告期後會將草案送到行政院，之後進入立法院審議程序。