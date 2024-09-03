經發會閉幕 業界籲建構國家級主權AI數據中心

行政院經濟發展委員會首次顧問會議歷經一整天討論後，於今天傍晚閉幕。業界重量級大咖踴躍提出建言，盼政府建立國家級安全可靠的主權AI數據中心，以及AI監督、問責、評估制度，以建構主權AI生態系；金融業者則拋出主權AI基金議題。

經濟發展委員會首次顧問會議今天登場，分為3組「創新經濟」、「均衡台灣」與「包容成長」各自進行討論。

其中「創新經濟」攸關台灣未來成長動能，顧問群成員大咖雲集，由行政院前副院長林信義擔任召集人，前台積電董事長劉德音、國泰金控總經理李長庚擔任共同召集人，成員包括台新金董事長吳東亮、環球晶董事長徐秀蘭、力積電集團董事長黃崇仁、玉山金控董事長黃男州、台灣大哥大總經理林之晨、創投公會理事長邱德成等人。

人工智慧（AI）快速發展的時代，AI不只是場企業競賽，各國政府也爭相投入AI基礎建設，建立不仰賴其他國家的「主權AI」（Sovereign AI）蔚為風潮。

「創新經濟」小組今天以如何建構主權AI生態系為主題進行討論。顧問群建議，應先設定台灣主權AI的發展願景、目標與智財布局，確保特殊情境發生時，不會受制於他國，維護台灣AI科技主權與獨立性，並建立國家級安全可靠的主權AI數據中心，制定完善的數據治理體系，保障數據安全和隱私。

創新經濟代理共同召集人、國科會副主委林法正表示，顧問建議政府投入建置繁體中文共同資料庫，這部分其實已經有在做，會盡量蒐集台灣本土資料、建立共同資料庫，而後鼓勵全世界語言模型採用台灣的共同資料庫。

媒體關注政府是否有意設置主權AI基金，林法正說明，顧問群中有不少人是銀行業者，他們非常熱心建議政府未來發展方向可納入主權AI基金，但這是非常新的議題，會請相關部會研議。

至於如何將AI落實到百工百業，顧問群認為，應採「特定產業先行」的作法，因為產業界的數位化程度、企業本身資源、人力等落差很大，首先需建立評估機制，針對不同型態、產業類型提供不同人才培育與輔導。

顧問群建議，政府應針對數位化程度較高以及選定的重點產業，優先提供深入課程與導入，同時鼓勵產業共組聯盟，從半導體與電子製造、傳統製造、醫療保健、智慧城市與交通、金融業等產業先行。

顧問群進一步指出，除了特定產業先行策略，政府也可透過租稅優惠、研發補助、軟體採購補助等方式，鼓勵各產業成立聯盟，共同開發符合產業需求的小型語言模型。

行政院經濟發展會議首次顧問會議傍晚閉幕，創新經濟、均衡台灣與包容成長組分組討論後，建議政府推動主權AI、建立定期人力觀測機制、振興中小微企業簡化流程、訂定國家產業頂層架構、關注薪資透明化、完整進行國土規劃，以及多元思考居住正義非僅是打房。