經發會顧問會議後卓榮泰總結 感謝與會顧問集思廣益

行政院經濟發展委員會顧問會議今天揭幕，行政院長卓榮泰聽取會議後各組總結報告，並致詞感謝各領域專家顧問集思廣益，把政府內部的各項業務、政策及預算整合，納入產業界的想法，會促成此次會議成果。

行政院經濟發展委員會顧問會議於今天，由行政院長卓榮泰召開經委會第 1 次經濟顧問會議，集結共來自全國重要產業代表、各公協會、智庫和研究單位近 60 位顧問，為台灣如何發展具國際競爭力的產業獻策，及推動 AI 在各類型產業的應用。行政院為落實「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等經濟政策目標， 特設立「行政院經濟發展委員會」，遴聘有關機關 (構)、事業、產業代表或具 有相關領域學識經驗、貢獻卓著之專家學者為經濟顧問，不定期召開會議，共 同擘劃國家經濟政策方向。 行政院經濟發展委員會顧問會議今天揭幕，行政院長卓榮泰（右）聽取會議後各組總結報告，向台積電前董事長劉德音（左）等顧問握手致意。記者林俊良／攝影 行政院經濟發展委員會顧問會議今天揭幕，行政院長卓榮泰聽取會議後總結報告並致詞。記者林俊良／攝影