鞏固半導體優勢！經部與美光、應材、恩智浦等12家外商簽 LOI

經濟部3日舉辦「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，掌握21家廠商投資台灣金額約計1,150億元。經濟部長郭智輝更與12家外商簽署投資意向書（LOI），包括美光、應材、台灣富士紡和田中貴金屬等半導體供應鏈，投資額460億元，預計在未來3至5年落實。

經濟部表示，今年全球招商會首度結合台灣最具代表性的國際展會活動「SEMICON Taiwan」，以凸顯台灣在AI浪潮下的投資吸引力。包括美商超微、惠普、德商英飛凌、默克、法商亞東工業氣體等外商代表出席。

郭智輝在會中與12家外商簽LOI，包括應用材料、蔡司、中央硝子、佇慧數據、捷爾東、美光、恩智浦、瑞健醫療、太古可口可樂、台灣富士紡精密材料、田中貴金屬和優比速物流（UPS）等12家國際企業。產業涵蓋IC設計、IC製造、半導體設備、材料、生技醫材、不動產開發、物流倉儲等。日本4家居首，美國3家、歐洲3家，其他國家2家。

經濟部投資促進司長張銘斌表示，今年招商論壇共掌握21家廠商，未來投資金額上看1,150億元。簽署LOI的12家外商承諾投資金額約460億元，以半導體供應鏈為主，包括美光、應材、台灣富士紡、田中貴金屬等，橫跨半導體製造、設備和材料等領域。投資促進司官員說，預期在未來3至5年內落實。

經濟部指出，全球第3大記憶體製造商美商美光以台灣為其最大的DRAM生產基地，也在台生產AI所需的高頻寬記憶體。看好台南半導體產業聚落，日前宣布將在台南購買廠房並改置為前端晶圓探針測試所用，成為美光在台超大型晶圓廠的一部分；全球汽車半導體領導商荷商恩智浦將擴大與台灣ODM廠商在汽車電子領域的研發合作。

台灣半導體產業，也吸引高端材料、設備領導廠商加碼投資。經濟部指出，全球最大半導體及顯示器設備商美商應用材料擴大投資在台亞洲零組件物流中心，另擴建在台全球技術培訓中心，成為配備最先進的半導體與顯示器設備的學習基地。

全球光學領導商德商蔡司未來5年將投資65億元擴增在台營運規模，包含在台中設立品質卓越中心等；全球研磨墊代表性製造商日商台灣富士紡精密材料將在新竹設立研發中心，支應台灣半導體先進製程需求；日本三大玻璃廠之一的中央硝子將首度在台設廠，在台子公司中央玻璃將引入日本技術生產半導體特殊製程使用之高純度混合氣體。

全球知名的貴金屬回收精製業者田中貴金屬工業，因看好台灣半導體與電子零組件產業對「金」等貴重金屬原材料需求成長，規劃在新竹新建湖口新廠，於2025年底前逐步導入與日本工廠同等級的製程設備，可擴大三倍的精製量，另亦規劃進行關鍵材料開發。

在民生消費方面，太古可口可樂將導入綠色能源技術擴建桃園廠區及進行商務數位轉型；日商台灣捷爾東隸屬JR東日本集團，繼投資JR東日本大飯店台北及JEXER健身房南京復興店後，將持續擴點。