波蘭投資局總裁：台波在半導體、汽車、食品等獲合作經驗

波蘭投資貿易局總裁迪加（Andrej Dycha）今天表示，台灣波蘭經貿往來已有很多橋樑，例如仁寶、環旭電子、奇美食品等企業，顯示台波在半導體、汽車與食品等領域取得成功合作經驗，盼台波雙方合作走得更遠；CIECA副理事長歐陽禹則是點出半導體、綠色建築和智慧物流等議題，可以探討更多合作可能性。

中華民國國際經濟合作協會（CIECA）與波蘭全國總商會（KIG）今天聯合主辦第20屆台波（蘭）經濟合作會議，由CIECA副理事長歐陽禹和波蘭全國總商會國際處處長舒莫夫斯基（Andrzej Szumowski）主持。

歐陽禹致詞表示，台灣不僅是全球半導體製造業的領導者，也擁有全球最完整的上下游半導體供應鏈；各種高科技產業蓬勃發展，領域涵蓋資訊及通訊科技、物聯網、電子電機、光電、精密機械和生物科技等。

歐陽禹指出，本次會議主題有半導體供應鏈演進和趨勢、高科技產業園區未來藍圖、綠色建築和智慧物流等議題，期待讓台波雙方企業能有進一步交流機會，探討雙邊合作的可能性。

舒莫夫斯基則以身體系統比喻，在產業發展中，生產製造像是肌肉，血液循環是運輸物流，眼睛和耳朵是科學基礎，大腦串接起來的關鍵是半導體。

舒莫夫斯基指出，若沒有高科技將會是又聾又啞，可見半導體之於台波雙方的重要性。

經濟部貿易署副署長胡啟娟表示，台波雙邊不斷強化彼此的經貿、科技、教育文化等合作，台灣十分重視與波蘭的經貿夥伴關係，期待能持續透過經貿會議等不同平台推動雙邊合作，發展彼此夥伴關係。

胡啟娟指出，台波經濟合作會議從1994年開始，現在已是雙方業者重要溝通平台，為雙方創造合作機會和商機。

波蘭台北辦事處長高則叡指出，台灣是科技產業的樞紐（Hub），特別是半導體產業，這場台波經濟合作會議讓雙方更靠近，也讓公司間找到橋樑，他希望未來台波雙方的關係能更加緊密。

波蘭投資貿易局總裁迪加（Andrej Dycha）指出，這是他今年第2次訪台，坦言和台灣成功的企業家們互動有點壓力，但也是好的學習互動機會，讓雙邊建立更強的連結。

迪加表示，台波之間已有很多橋樑，例如仁寶、環旭、奇美食品等企業，並不只是半導體領域，雙方在汽車、食物等產業都有成功的合作經驗。

迪加期許，台波共同合作可以走的更遠、看得更多、探索更深。