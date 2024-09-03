航港局辦離岸風場防災演習 季連成期許各部會持續合作

行政院政務委員於3日前往台中港出席視導「113年度離岸風電海上防災演習」，該演習係由交通部偕同行政院國家搜救指揮中心、經濟部、海洋委員會及內政部共同舉辦，整合各離岸風電業者的力量，檢視我國西部外海完成建置的離岸風場內，可能發生的各式災害，強化民間業者與政府各救援單位的橫向、縱向的溝通聯繫，並期災害初期能由風電業者運用自身救援能量先行應變，第一時間減少災害擴大，再與政府單位救援量能共同救助，確保離岸風電公共事業及西部海域的航行安全。

季連成致詞肯定各單位對國家推動能源轉型及淨零轉型的努力，藉由此次演習可見各單位對於保障新興能源離岸風電的穩定發電，均責無旁貸且堅持不懈的滾動檢討離岸風場各式災害應處機制及量能，持續精進災害應變機制能力，確保當風場內有災害發生時，各機關（構）能即時啟動應變機制，將人民生命及財產的損失減少到最低。

本次演習情境設定為離岸風機技術人員受傷昏迷、風電工作船火災失去動力、商船主機故障漂流進入離岸風場，及風電戒護船撞擊風機漏油，透過實際演練的方式確認風場業者及各單位通報聯繫機制、救災能量及聯合防救能力，也考驗政府與民間的協調合作，本次演習整合中央、地方與民間共32個機關（構）投入，總計投入直升機1架、船艦9艘及200多人參與演習，充分展現政府及民間力量結合的成果。

季連成表示，台灣因特殊的地理位置及環境特性，所面對的天然災害亦有其複合性災害特性之挑戰，特別期許表示演習應從嚴從難，採以無劇本方式辦理。首要應先瞭調所轄之災害潛勢威脅，其次要擬訂相關防災計畫並建立機制，同時公私部門皆亦需建立災時應變小組及應變中心之組織，接下來就所建立之機制及防災計畫進行驗證，先辦理桌上兵推再接續辦理實兵演習，整體辦理方式應採現場發布狀況之無劇本實地演習，最後將演習過程中所發現問題回饋納入相關防災計畫及機制修正。

季連成期許演習秉持「從嚴、從難、求精、求實」之原則，務實探討各項防災及救災議題，以離岸風場為主題發想各種可能發生災害，求實嚴謹檢討災害發生之各項應處措施， 達到「災害預防、有效應變」及「優質環境、航運永續」的願景，建立整體離岸風場災害防救整備階段之正向循環。同時提升各機關（構）緊急應變能力，並結合公私部門總能量，組建精實之災防及救災應變團隊，共同為國家綠能政策推動努力，強化離岸風場在災害防救體系的應變機制，共創航安及風電雙贏的局面。

航港局說明，今日演習計動員9船1機計200餘人參演，亦為國內執行風機平台空中吊掛救援首例，過程中必須克服海象限制及風機須停機機艙轉向等程序，深具操作風險，海保署亦協調專業除污船「麥寮海洋號」出動參演，另航港局首次籌建具智慧航安監控功能之「航港1號」巡邏艇亦投入演習，該艇具備優異的偵蒐及資訊傳輸功能，未來將持續參與各救災單位橫向協調及支援等程序，面臨災害事故將可迅速有效投入救援能量。