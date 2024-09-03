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一貸難求惹民怨 銀行局：暫不考慮修銀行法第72條之2

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行局表示暫不考慮72之2修法，會審慎研議海外不動產排除為計算範圍。 圖／聯合報系資料照片
銀行局表示暫不考慮72之2修法，會審慎研議海外不動產排除為計算範圍。 圖／聯合報系資料照片

金管會今日明確指出，由於銀行法第72條之2是為了銀行流動性及避免放款過於集中不動產的問題，因此暫不考慮修法；此外，金管會也對外信心喊話，現在72之2 的分母，即全體國銀的存款有55.85兆，現在平均水準為26.47%，離30%還大約有3%多空間，而多增加1%，銀行可增加5585億，所以相對而言，並沒有房貸額度不足的問題，希望銀行多協助無自用住宅的首購族房貸。

金管會也證實，近來的確已陸續有收到民眾的房貸申訴，將會進一步了解，銀行局副局長童政彰指出，已把個案轉給銀行，並要求銀行落實客戶的盡職調查，要滿足無自用房屋的購屋者需求。

童政彰強調，全體國銀對於無自用住宅民眾的購屋需求，應要予以支持，銀行有其社會責任，而且要小心在資金流向上避免不當助長房市異常變動，這也是金管會所關注的。

對於不少民營銀行把房貸視為高端理財客戶的「配合」服務，不見得願意把額度放給首購族，對此童政彰也重申，金融業要重視社企責任，資金來源既然來自社會大眾，更要符合社會的期待，不只公股銀行，民營銀行也必須支持，對於無自用住宅的首購族房貸要確實的落實執行。

銀行局也出示最新的72之2數字，分子為14.79兆，分母為55.85兆，目前平均比率為26.47%，統計範圍包括了興建及購置不動產二類，一是住宅貸款，一是企業貸款，除了建融也包括土融，住宅之外也有商辦。統計結果也顯示，沒有銀行超過29%，介於28%至29%有5家，27%至28%有7家，26%至27%有9家，25%至26%有2家，不過童政彰也提醒，由於上述的數字並不只有房貸而已，所以不能光以該比例來框示房貸放款空間。

童政彰也說明，72之2的規定，主要不希望銀行把放款過度集中在不動產，銀行通常吸收存款及發債來維持不動產放款的空間。童政彰進通而說明，如同7月的總存款量55.85兆來計算，全體銀行近三年存款已增加11兆，亦即，每一個月增加3000億元速度在增加，這就是動態控管，所以沒有額度已滿的問題。而72之2，也是在控管流動比率，並從法定比率角度作控管，所以銀行近年來都會動態穩定調整來合規。

對於立委郭國文建議，將72條之2的計算範圍，把海外分行不動產予以排除，對此童政彰表示，銀行局控管目的，在於讓國銀放款不過度集中於不動產，而且也有流動性監理意涵在，會採取國內外合併監理規範，不過對於立委的指正，銀行局也都能理解思考原因，因此，對相關建議將綜整考量研議。

此外，不動產金檢，檢查局過去已有陸續專案金檢，今年上半年已有辦第三波檢查，銀行局也表示，下半年目前尚未有再辦專案金檢規畫。

對於第三波不動產授信專案檢查，金管會檢查局指出，今年上半年共金檢14家金融機構，其中本國銀行6家、信合社5家、票券公司3家。

房貸 自用住宅 金管會

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