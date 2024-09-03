離岸風場防災實兵演習 確保海上風場及船舶安全
航港局今天在台中港19號碼頭舉辦113年度離岸風場海難防災實兵演練，風機工作人員空中救援、風場工作船自主救援、風場漂流船舶應變救援程序及風場油汙染處置等4大災害情境演練，有效提升風場災害應變能力，驗證聯合防救能量。
行政院政務委員季連成在災害防救辦公室主任李永福陪同下到演習現場視導，交通部由航港局長葉協隆擔任帶隊官，整合32個公私部門救災單位、風場開發商及港區業者參演。
季連成致詞時表示，台灣天然環境嚴峻，防災演習應秉持從嚴、從難、無劇本精神，充分考量颱風、海嘯及地震等天然或人為災害，研判可能遭受威脅程度，擬訂應變計畫機制，並進行兵棋驗證，方能真正有效提升防災應變能量。
航港局長葉協隆表示，台灣西部海域風場持續擴增，也是東亞海運航線要道，風場航道交通流量大增，各項風險相對增高，航港局未來將在國家能源綠色轉型過程中，會同經濟部能源署等單位同步完善整體安全配套措施，透過海事資訊監管、災防演練等方式，防範災害事件發生，共創風電、航安及生態多贏環境。
航港局說明，今天演習動員9船1機共200多人參演，也是國內執行風機平台空中吊掛救援首例，過程中必須克服海象限制及風機須停機機艙轉向等程序，深具操作風險，海保署協調專業除污船「麥寮海洋號」出動參演，航港局首次籌建具智慧航安監控功能「航港1號」巡邏艇也投入演習，該艇具備優異的偵蒐及資訊傳輸功能，未來將持續參與各救災單位橫向協調及支援等程序，面臨災害事故將可迅速有效投入救援能量。
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