台積電海外投資 台灣亞利桑那州結盟 深化半導體設備、無人機產業合作

為深化台灣與美國亞利桑那州產業合作，經濟部台美產業合作推動辦公室(TUSA)與亞利桑那州駐台貿易投資辦事處2日簽署產業合作備忘錄(MOU)，針對半導體設備、無人機領域及促進高科技人才交流進行合作，簽署儀式由經濟部產業發展署陳佩利副署長、亞利桑那州商務廳Sandra Watson廳長共同見證。

Sandra Watson廳長率領產業參訪團蒞臨台灣，在2024台美產業合作備忘錄簽署典禮暨亞利桑那州歡迎晚宴上，由TUSA執行長林昭憲與亞利桑那州駐台貿易投資辦事處長徐竹先共同簽署產業合作備忘錄，雙方將活絡無人機技術研發和供應鏈及半導體設備合作，善用台灣及亞利桑那州的堅強科技實力，培訓更多優秀人才，同時在既有合作基礎上，深化雙方策略夥伴關係，提升產業競爭力。

產業發展署副署長陳佩利表示，受俄烏戰爭影響，無人機的軍事用途受到關注，商用無人機在通訊、運輸、救災等民間用途也日益受到重視，目前全球無人機產製以中國大疆創新為大宗，中國無人機在商用市場高達6至7成，基於國家安全考量，台美應致力打造無人機「非紅供應鏈」。經濟部產發署已率先推出計劃，補助籌建無人機關鍵模組，例如通訊、酬載、飛控與地面通訊模組，以及AI影像辨識等相關技術，旨在提升台灣在全球經濟的關鍵地位，並推動台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。

台灣已在嘉義成立亞洲無人機AI創新研發中心(亞創中心)，打造無人機重鎮，集結30多家業者，以合作方式整合資源，解決共通性問題，相信透過和亞利桑那州建立合作平台，可以突破更多無人機的技術難題，攜手搶攻潛力無限的全球無人機市場。

陳佩利指出，台灣也希望與亞利桑那州強化半導體設備方面的合作，台灣晶圓代工能獲得國際重視，聞名全球的美國半導體設備材料，是不可或缺的技術尖兵，強化台美半導體設備合作，將進一步夯實晶片生產的基石。此外，隨著半導體市場逐漸擴增，人才需求的問題也開始浮上檯面。台灣有堅強的學研實力，包括工研院和諸多大學院校都以培育半導體人才聞名，亞利桑那州高科技實力堅強，相信透過雙方人才交流與培訓合作，將進一步紮實人才根基。

Sandra Watson廳長表示，次來台訪團成員包括亞利桑那州立大學、亞利桑那大學、北亞利桑那大學及亞利桑那州皮馬社區學院四間高等學府，參訪行程中安排與工研院及陽明交通大學進行高科技人才交流，期待雙方在這次參訪中產生更多火花，促進台灣與美國亞利桑那州產學研單位的未來合作機會。美國相當重視無人機和半導體設備的發展，未來和台灣攜手合作，效果將更加顯著。

林昭憲同時也是工研院副總暨產科國際所所長，他表示，在亞利桑那州政府協助下，我國台積電赴當地設廠進展順利，未來將可就近服務美國客戶。台積電發展的最初起點是工研院，也可以說工研院與亞利桑那州分別是台灣和美國蘊育台積電更加茁壯的搖籃。

林昭憲指出，對於無人機發展，工研院北美分公司今年四月已和亞創中心簽署MOU，將運用北美分公司在地優勢和人脈，作為台灣無人機對全球市場擴張的起點，相信和亞利桑那州簽署MOU，將對雙方形成更大的助攻力量。

徐竹先表示，此次亞利桑那州參訪團成員來自該州產官學單位，疫情過後亞利桑那州已連續二年籌組訪團來台，證明其對於與台灣產業合作相當重視。亞利桑那州與台灣有著共同的經濟目標，並建立在相似的產業基礎上，此次MOU簽署代表雙方成為以產業合作及創新為基礎的堅強盟友，共同朝向更對好的願景邁進。