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經部TUSA與美亞利桑那州結盟 鎖定無人機及半導體產業合作

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
TUSA與亞利桑那州駐台貿易投資辦事處簽署產業合作備忘錄（MOU）。圖／經濟部提供
TUSA與亞利桑那州駐台貿易投資辦事處簽署產業合作備忘錄（MOU）。圖／經濟部提供

經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）與亞利桑那州駐台貿易投資辦事2日簽署產業合作備忘錄（MOU），針對半導體設備、無人機領域及促進高科技人才交流進行合作，簽署儀式由經濟部產業發展署副署長陳佩利、亞利桑那州商務廳Sandra Watson廳長共同見證。

陳佩利表示，受俄烏戰爭影響，無人機的軍事用途受到關注，商用無人機在通訊、運輸、救災等民間用途也日益受到重視，目前全球無人機產製以中國大疆創新為大宗，中國無人機在商用市場高達6至7成，基於國家安全考量，台美應致力打造無人機「非紅供應鏈」。

同時，陳佩利說，經濟部產發署已提出計畫，補助籌建無人機關鍵模組，例如通訊、酬載、飛控與地面通訊模組，以及AI影像辨識等相關技術，提升台灣在全球經濟的關鍵地位，並推動台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。

經濟部指出，位於嘉義的亞洲無人機AI創新研發中心（亞創中心），集結30多家業者，以合作方式整合資源，解決共通性問題，透過和亞利桑那州建立合作平台，可以突破更多無人機的技術難題，攜手搶攻潛力無限的全球無人機市場。

TUSA執行長林昭憲表示，工研院北美分公司今年4月已與亞創中心簽署MOU，將運用北美分公司在地優勢和人脈，作為台灣無人機對全球市場擴張的起點，TUSA與亞利桑那州簽署MOU後，將對雙方形成更大的助攻力量。

半導體設備合作方面，陳佩利表示，台灣希望與亞利桑那州強化半導體設備方面的合作，台灣晶圓代工能獲得國際重視，美國的半導體設備材料，是不可或缺的技術尖兵，強化台美半導體設備合作，將進一步夯實晶片生產的基石。此外，隨著半導體市場逐漸擴增，人才需求的問題也開始浮上檯面，雙方人才交流與培訓合作，將進一步紮實人才根基。

半導體 無人機 經濟部

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