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行政院經發會登場 連鎖加盟協會關注中小企業雙軸轉型

經濟日報／ 記者余弦妙葉卉軒／台北即時報導

行政院長卓榮泰3日召開首場經濟發展委員會顧問會議，台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強今受訪表示，這次代表中小企業關注青年低薪、青年創業，以及台灣中小企業和微型企業在ESG和數位雙軸轉型等議題。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強今上午出席首場經濟發展委員會顧問會議，做了以上表示。

吳永強表示，台灣品牌必須國際化，他將在會議中建議給各單位，並希望能夠尋求共同協助，以讓台灣品牌可以揚名國際。

此外，針對內外銷產業都缺工，有高達四分之三上班族工作量增加一事，吳永強表示，企業可借助AI或智能工具來進行好的製造，這也是中小企業的轉型的重點和關鍵。

至於在青年創業部分，吳永強表示，希望能夠讓青年在創業過程中受到更完整且更有系統性的教育，且是保證安全的環境。

創業 連鎖加盟

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