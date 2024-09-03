經發會顧問會議今登場 卓揆盼各界「集思廣益」

行政院長卓榮泰3日指出，經濟發展委員會召集各界顧問先進開會，是非常難的的經驗，一次把產、官、學最重要的理事長們聚集在此，讓大家放下手上工作來這邊一起集思廣益，經發會僅是把政府內部的各項業務、政策及預算整合，在這之間也需要納入產業界的想法，因此才會促成此次會議。

行政院今日召開行政院經濟發展委員會顧問會議，卓榮泰開場致詞時提到，非常難得能夠在國內有一次這樣的機會把產、官、學界的各位重要意見領袖聚集在此，也看得出來各位在各個工作的領域當中、崗位上即使再忙碌，手上的工作再多也願意在今天放下所有的工作，為國家、社會、為人民、為台灣目前所遇到的最重要的經濟問題以及下一個階段必須解決的經濟挑戰，用一整天的時間在此集思廣益。

經濟發展委員會成立原因

卓榮泰說，在此也代表國家與賴總統向在座各位致上最誠摯的感謝。卓說，因應地緣政治因素以及淨零轉型的來臨，在加上整個AI時代的應用

以及國內、國外種種的經濟問題的挑戰，行政院在七月份成立經濟發展委員會，並在第一次的會議當中做出三項決議，不過決議該怎麼進一步落實就還有很多配套。

卓榮泰說，為了落實因此就跟賴總統討論，認為經濟發展委員如果就只是政府內部的各部會就目前手上的業務、政策跟明年的預算把它整合在一起，但仍需要加入民間的更多寶貴的意見，以及也需要即時納入共同討論，因此才會促成了此次的顧問會議，此次會議經歷過長時間的籌備，在正式開會前也經歷過大大小小的多次籌備會議，在政院也常常看到召集人們在開會，自己有時候會探頭打招呼，但也有時候不敢打擾大家。

會議聚焦三個主題

此外，卓榮泰也說，期待今天的會議能在會中把三個主題創新經濟、均衡台灣跟包容成長有更多討論，由其實台灣高科技產業在世界上有著重要的領先地位，但我們還是需要更具體積極的創新，這樣才能夠更國際、更開放、更自由，甚至更民主，但我們在發展高科技的同時也不斷的告訴自己，不能忽略傳產跟中小微企業，協助傳產跟中小微企業，也能夠進入到淨零跟數位轉型的雙軸轉型。

卓榮泰說，因此需要訓練更多的AI人才句協助，未來將從中小企業的多元化進行方案當中讓他們得到政府更多更多政策以及實際上的協助，所以在包容成長這一塊是極端重要，只有把傳產中小微企業全部帶起來國家的經濟才會長期的穩定，此外也不會忽略台灣的區域性發展，所以在均衡台灣的這個主題上，首先政府有超過140項地方建設，更有其他北中南東的區域計畫，希望能夠放在均衡台灣的這個主題當中共同來協助共同來發揮個別的特色跟產業，因此無論是創新經濟、包容成長、均衡台灣都是未來我們必須去面對而解決的問題。

強調讓社會維持安定

卓榮泰強調，經濟的繁榮當然是社會進步的指標但是公平的分配才是文明國家的象徵，所以政府會注重公平的分配過程，對弱勢者會對年輕人會對老人家高齡者，都有一整串的這個政策工具，今天除了既定的幾個議程之外，也期待在討論的過程當中，能夠有以外的討論，像是今天大家關注的限貸令議題，對於年輕人的購屋要不要優先，當然他也知道政府的責任就在於不能讓人民心裡不安，所有的政策方向都是由此出發。

卓榮泰說，最重要的責任就是讓社會能夠安定，但是絕對不會破壞金融市場的安全和穩定和秩序，也要讓大家放心，在此政策之下，同時台灣的經濟體質基本面非常好，台灣的金融環境也相當健全，在現有機制底下沒有要去破壞它，但是要消除人民心裡的不安這是政府基本的責任我們在盡這個基本的責任。