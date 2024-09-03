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遭控性騷又逼退女員工 饗賓總座對不實指控嚴正否認

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
饗賓餐旅集團總經理陳毅航。圖／本報系資料照片
饗賓餐旅集團總經理陳毅航。圖／本報系資料照片

饗賓集團總經理陳毅航遭控多次性騷女員工C女，被妻子發現後竟還要求對方離職。對此，陳毅航發出聲明指出，C女對勞動局之申訴內容，皆為扭曲事實全無根據之惡意指控，在律師陪同下，對勞動局皆已完全坦承雙方往來之事實，並對不實指控嚴正否認。

陳毅航表示，「對於勞動局完全採信C女片面說詞，並將他所否認的事實誣陷本人自承，深感痛心、遺憾與無奈。」

陳毅航表示，已坦蕩向周刊說明事件真相，並希望周刊秉持事實報導，對於周刊完全採信C女片面之詞，未經事實調查之報導，「對本人與饗賓名譽造成之傷害深感遺憾，而周刊以逸脫勞動局認定的事實範圍，自行杜撰出各種奇奇怪怪的不實敘述，該等逸脫範圍均無所本」。

陳毅航也說，勞動局在本案的處理程序，讓被申訴人處在資訊完全不透明的情況，極易被有心人士所利用，也已依法律途徑提出訴願程序，以捍衛名譽。對於相關人等的妨害名譽行為，也會依法追究，全力捍衛名譽。

遭控性騷擾，饗賓總經理陳毅航發出聲明回應。圖／饗賓集團提供
遭控性騷擾，饗賓總經理陳毅航發出聲明回應。圖／饗賓集團提供

妨害名譽 離職 饗賓集團

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