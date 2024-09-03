美國經濟穩健而通膨放緩 全球股市大抵延續漲勢

美國第二季經濟成長率自初估值上修、七月PCE通膨指標放緩，突顯美國經濟情勢穩健而通膨壓力放緩，投資人亦衡量AI晶片大廠輝達財報與財測展望，過去一週全球股市大抵仍多呈現上漲走勢。就資金流向而言，過去一週整體股票型ETF持續獲203.8億美元資金淨流入，主要為美國市場獲96.95億美元資金淨流入，中國與亞洲也分別獲68.26億與66.86億美元資金淨流入，反觀日本、拉美與歐洲分別遭6.54億、0.96億與0.04億美元資金淨流出。依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為科技、金融、不動產；淨流出金額最高的產業為能源，其次為原物料與主題型基金。

富蘭克林證券投顧表示，目前正處美國經濟放緩但仍保有韌性、聯準會將轉為降息的關鍵時刻，營造股債市多頭氛圍，未來一週市場將從美國八月份就業報告尋找未來經濟及政策走向的線索，建議以靈活調整配置的美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，卡位降息前的收益和未來資本利得空間，且隨著聯準會九月份可望正式加入全球央行寬鬆貨幣政策行列(日本除外)，預期美元指數走勢偏弱，締造非美元貨幣的升值機會，投資人可透過全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金參與。

另一方面，八月以來美股漲勢不再集中於科技七雄，市場廣度增加應視為美股多頭發展的正面訊號，建議投資人多元配置網羅輪動契機，看好創新商機(AI科技)、防禦中帶有成長(公用事業)、亞洲改革(印度)三大主軸，並透過大額定期定額方式掌握生技、氣候變遷及日本股市在美日選舉前的震盪買點，積極者可留意黃金產業及美國中小型股票基金操作機會。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，美國經濟成長動能即便放緩，也仍在接近長期平均水準，基本情境為聯準會採取漸進式降息，看好政策正常化將使債券與利率敏感型資產最為受惠，目前債券仍可提供合理的收益水準，不過須留意在市場波動下，利差可能從較窄水位攀高，因此精選持債至為重要。就股票投資而言，AI等大型權值股在人工智慧的發展上十分重要，不過該些發展計畫需要很多年才能悉數實現，且將面臨激烈的產業競爭，因此分散投資十分重要。