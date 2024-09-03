市場持穩 投資級債、非投資等級債續淨流入

降息預期伴隨樂觀數據，債市多數上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至8月28日，投資級債淨流入續增溫至52.5億美元，非投資等級債淨流入放緩至8億美元、新興市場債淨流出繼續收斂至0.4億美元。

安聯投信表示，美國聯準會主席鮑爾正式宣告降息在即，預期降息帶來樂觀情緒，美國總體消費市場強勁，企業端數據則相顯疲弱，市場預期9月降息碼數收斂至一碼；美國10年期公債殖利率過去一周持平，債市幾近全面上漲。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會上宣告降息時機已經到來，並強調會阻止就業市場進一步降溫，寬鬆路徑仍將取決於未來數據。 多位聯準會官員也發表了類似的看法。在經濟數據方面，美國第2季度GDP折合年率成長3%，略高於初值，消費支出上修抵消庫存、淨出口等數據走弱影響。

根據彭博調查顯示，經濟學家預計歐元區8月 CPI漲幅料從7月2.6%放緩至2.2%，明年歐元區薪資增速將顯著放緩，為歐洲央行降息提供了進一步支持。

安聯投信表示，全球股市回穩及經濟數據尚穩健，資本市場恐慌情緒消退，風險債重回漲勢。隨著稍早左右市場的不明朗因素逐步明朗，擔憂雜音持續消化；展望後市，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市。

就布局方向上，安聯投信表示，建議由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效益；在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。