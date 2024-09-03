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工商協進會：調最低工資應參酌企業狀況
勞動部明天舉行最低工資審議會議，討論最低工資調幅。工商協進會昨天表示，贊成在最低工資審議機制下，審慎評估整體經濟數據後調升最低工資，但建議應參考軍公教人員待遇明年起調薪百分之三，不宜偏離太多，盼能降低中小企業經營成本逐年上升之壓力。
工商協進會指出，政府已連續九年調升最低工資，且調幅不小，對於企業帶來一定程度的壓力；政府在調升最低工資時應參酌企業獲利狀況與整體經濟趨勢進行判斷，讓最低工資調整的討論更加聚焦、公正、具說服力。
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