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經發會首場會議 劉德音談AI應用

聯合報／ 記者黃婉婷余弦妙／台北報導

行政院經濟發展委員會首場顧問會議今天登場，台積電前董事長劉德音等產業大咖齊聚一堂，會後將提出結論報告供政府施政參考。

經發會議題分為創新經濟、均衡台灣、包容成長。知情人士透露，創新經濟組的共同召集人劉德音專程自美國返台參與，他將以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表專題演講，闡述在當前世界各種重要產業鏈中，如何利用台灣的相對優勢，發展具有國際競爭力的產業。特別是政府應加速推動ＡＩ在各類型產業的應用，也與這次創新經濟組討論的議題相互呼應。

劉德音 台積電 美國

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