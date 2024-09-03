製造業未來半年展望 近7月低點

中華經濟研究院昨天發布八月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）百分之五十三點六，指數回升一點四，連續四個月擴張。不過，廠商對美國經濟、降息以及美國總統選情的觀望，加上中國大陸終端需求未顯著改善等因素，製造業未來六個月展望跌至百分之五十二點八，創七個月以來最低水準。

中經院院長連賢明表示，半導體產業表現還不錯，但可能受到輝達影響，目前狀況雖穩定，但確實沒有上半年那麼亮麗，八月ＰＭＩ調查顯示，半導體供應鏈的封測模組與ＡＩ相關供應鏈陸續回報拉貨力道有遞延與遲緩跡象。不過，景氣並沒有出現「反轉」跡象，整體景氣仍處於正面、擴張階段，多項數據仍呈現樂觀水準，只是相較於之前比較保守。

中經院副院長王健全則說，不論製造業還是非製造業，都出現不均衡復甦的狀況，「台灣很多不平衡成長的情況，反映在各個領域」，所以景氣看起來沒有想像中好。製造業方面，ＡＩ驅動半導體、伺服器表現，但半導體成熟製程及傳產都面臨大陸產能過剩、經濟不佳等壓力。內需方面，則是出國很好、國旅不好，房地產熱絡，而大商辦比小商辦好、小宅又比豪宅好。

而觀察八月的製造業表現，ＰＭＩ指數百分之五十三點六，隨著時序進入第三季，新增訂單與生產均已連續五個月擴張，值得注意的是，未完成訂單指數連續三個月緊縮，顯示下半年新增訂單的增幅力道，無法讓產能稼動率持續攀升。

中經院副研究員陳馨蕙指出，製造業對下半年看法仍樂觀，但訂單與生產增速不如上半年預期，ＡＩ出貨下修與遞延，半導體供應鏈也呈現擴張趨緩走勢，特用化學以外民生、記憶體、金屬等原物料價格出現漲幅鬆動甚至回跌跡象。

中經院也說，由於對美國經濟、降息以及美國總統選情的觀望，加上中國大陸終端需求未顯著改善，以及原物料價格回跌等因素，製造業未來六個月展望指數連七個月擴張，但續跌至百分之五十二點八，為二月以來最慢擴張速度。

此外，八月未季調的非製造業經理人指數（ＮＭＩ）五十四點五，連續廿二個月擴張，但指數續跌二點八，且ＮＭＩ指數在六月攀升至二○二二年一月以來最快擴張速度後，擴張速度持續趨緩。