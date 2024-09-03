中經院：下半年景氣變數多

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

中華經濟研究院昨（2）日發布今年8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）53.6，指數回升1.4，為連四個月擴張；至於廠商未來六個月展望指數則連七個月擴張，但指數跌2.2至52.8，擴張速度趨緩。

中經院院長連賢明表示，目前廠商觀望氣氛濃，主因下半年景氣變數多，包括美國經濟、降息和年底總統大選，及大陸終端需求仍不樂觀。

連賢明還提到，半導體產業表現還不錯，但可能受到輝達（NVIDIA）財報展望不如預期影響，下半年恐不如上半年那麼亮麗，8月PMI調查顯示，半導體供應鏈之封測模組與AI相關供應鏈陸續回報拉貨力道有遞延與遲緩跡象。

不過，連賢明強調，景氣並沒有「反轉」跡象，整體景氣仍處於正面、擴張階段，多項數據仍呈現樂觀水準，只是相較於之前，比較保守了。

中經院副研究員陳馨蕙指出，製造業對下半年看法仍樂觀，惟訂單與生產增速不如上半年預期，AI出貨下修與遞延，半導體供應鏈也呈現擴張趨緩走勢，特用化學以外民生、記憶體、金屬等原物料價格出現漲幅鬆動甚至回跌跡象。

半導體 景氣 製造業

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