勞工明年3月分紅平均4.7萬元 有望創新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

勞工明年3月分紅有望創新高，隨著全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金截至今年7月底大賺5,980.9億元，收益率14.24%，以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位分紅攀升至4.7萬元。

去年度新制勞退基金績效佳，收益數為4,785.6億元，勞保局已於今年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

今年上半年因全球金融市場走揚，新制勞退基金收益數水漲船高，3月底收益數為3,331.1億元，收益率8.22%，5月底收益數攀升至4,119.3億元、收益率為9.97%；今年上年半收益大躍進，來到5,398.7億元、收益率12.96%。

今年前七月新制勞退基金收益表現更上一層樓，大賺5,980.9億元，已大幅超越去年全年收益數。儘管預期下半年全球金融市場將呈震盪走勢，但只要守住收益表現，預期明年3月勞工分紅可期。專家也建議，勞工若想參與明年3月大分紅，可以儘早自提，提好提滿。

勞保 勞退基金

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