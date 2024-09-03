退休基金前七月賺逾兆元 勞動基金收益攀同期新高

近期全球金融市場動盪，但政府退休基金績效表現穩健。今年前七月，包括勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金收益數合計破兆元，為1兆909.9億元，7月單月三大基金收益進帳942.5億元。

儘管今年7月台股震盪，加權股價指數下跌3.62%，海外市場表現不錯，7月MSCI全球股票指數7月上漲1.61%，推升政府退休基金收益表現。由於8月台股及全球股市大幅震盪，勞動基金運用局昨（2）日透露，8月底勞動基金收益有望大致持平。

三大退休基金前七月收益

勞動基金運用局台股委外代操部位曾在今年7月下旬撥款120億元給得標代操投信，但8月台股加權指數一度下挫逾1,800點，據了解，勞動基金按兵不動，未進一步撥款。不過相關官員表示，勞動基金自營部位一直在市場裡，逢高調節，逢低買進。

勞動基金運用局昨日發布勞動基金最新績效，截至今年7月底，勞動基金運用規模為6兆8,530億元，評價後收益數為8,857億元，再創歷年同期新高，收益率14.3%，單月收益數為864億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆4,715億元，收益數5,980.9億元，收益率14.2%；舊制勞退基金運用規模為1兆557億元，收益數1,441.7億元，收益率16.4%；勞保基金運用規模為1兆1,002億元，收益數1,355.3億元，收益率15.3%。

受衛福部委託管理的國保基金運用規模為6,075億元，收益數為761億元，收益率為15.1%。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多平均收益率為6.83%，國保基金近十年多平均收益率為7.3%，長期投資績效穩健。

退撫基金截至今年7月止，規模達9,832億元，收益數1,290億元，收益率14.5%。其中，國內投資金額5,298.9億元，配置比例為53.9%；國外投資金額為4,533.7億元，配置比例為46.1%。

展望未來，勞動基金運用局表示，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢主要國家選舉年，預期全球金融市場大幅震盪在所難免。