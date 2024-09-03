首場經發會顧問會議 劉德音、劉揚偉都到場

行政院長卓榮泰今（3）日召開首場經濟發展委員會顧問會議，據悉，多位產業界大咖都將親自與會，包括前台積電（2330）董事長劉德音、鴻海（2317）集團董事長劉揚偉、力積電（6770）董事長黃崇仁、環球晶（6488）董事長徐秀蘭等。

根據議程，劉德音將以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表20分鐘專題演講，行政院秘書長龔明鑫也將提出報告，契合先前提出的國家發展計畫。

據了解，劉德音此次專程自美國返台參與，將在會中發表專題演講，闡述如何利用台灣的相對優勢， 發展具有國際競爭力的產業。特別是政府應加速推動 AI 在各類型產業的應用。

知情人士表示，行政院對於此次顧問會議高度重視，各分組均於事前陸續召開會前會，以求聚焦、蒐集顧問意見，並訂定分組議題。

知情人士透露，三大組別當中，「創新經濟組」將鎖定「如何建構主權AI生態系」與「如何以市場需求帶動創新創業發展」討論。「均衡台灣組」將聚焦「如何佈建產業發展所需人力及人才」及「如何打造國際級淨零智慧科技化產業生態系」。「包容成長組」更涵蓋三大主題，分別是「中小微企業多元振興與發展」、「青年多元發展與薪資提升」及「擴大社會投資（教育、雙就業及雙照顧）」。