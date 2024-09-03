首場經發會顧問會議 劉德音、劉揚偉都到場

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰今（3）日召開首場經濟發展委員會顧問會議，據悉，多位產業界大咖都將親自與會，包括前台積電（2330）董事長劉德音、鴻海（2317）集團董事長劉揚偉、力積電（6770）董事長黃崇仁、環球晶（6488）董事長徐秀蘭等。

根據議程，劉德音將以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表20分鐘專題演講，行政院秘書長龔明鑫也將提出報告，契合先前提出的國家發展計畫。

據了解，劉德音此次專程自美國返台參與，將在會中發表專題演講，闡述如何利用台灣的相對優勢， 發展具有國際競爭力的產業。特別是政府應加速推動 AI 在各類型產業的應用。

知情人士表示，行政院對於此次顧問會議高度重視，各分組均於事前陸續召開會前會，以求聚焦、蒐集顧問意見，並訂定分組議題。

知情人士透露，三大組別當中，「創新經濟組」將鎖定「如何建構主權AI生態系」與「如何以市場需求帶動創新創業發展」討論。「均衡台灣組」將聚焦「如何佈建產業發展所需人力及人才」及「如何打造國際級淨零智慧科技化產業生態系」。「包容成長組」更涵蓋三大主題，分別是「中小微企業多元振興與發展」、「青年多元發展與薪資提升」及「擴大社會投資（教育、雙就業及雙照顧）」。

劉德音 生態 董事長

延伸閱讀

行政院經發會顧問會議明登場 討論議題一次看

9月3日經發會顧問會議登場 劉德音將就台灣產業國際化演講

iPhone 16買氣看旺 備貨拉高…鴻海鄭州廠全面動起來

高階PS5報到 鴻海、和碩樂

相關新聞

退休基金前七月賺逾兆元 勞動基金收益攀同期新高

近期全球金融市場動盪，但政府退休基金績效表現穩健。今年前七月，包括勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大...

勞工明年3月分紅平均4.7萬元 有望創新高

勞工明年3月分紅有望創新高，隨著全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金截至今年7月底大賺5,980.9億元，收益率14.24...

中經院：下半年景氣變數多

中華經濟研究院昨（2）日發布今年8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）53.6，指數回升1.4，為連四個月擴張；至於廠商...

工商界看最低工資調升 建議可比照軍公教調幅

勞動部明（4）日召開最低工資審議會，討論最低工資調幅。工商協進會昨日提出四點看法，贊成調升最低工資，但建議調幅應參考明年...

首場經發會顧問會議 劉德音、劉揚偉都到場

行政院長卓榮泰今（3）日召開首場經濟發展委員會顧問會議，據悉，多位產業界大咖都將親自與會，包括前台積電董事長劉德音、鴻海...

寶晶賣35億度綠電給半導體後段大咖！媒合光電廠種冰草

台灣半導體大廠綠電需求大增，寶晶能源已與台灣半導體後段製程大咖簽訂合作備忘錄（MOU），預計採購35億度電，最快9月開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。