製造業無薪假趨穩定

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
製造業示意圖。 路透
製造業示意圖。 路透

勞動部昨（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有275家、4,459人實施無薪假，較上期家數增七家，人數減158人，其中製造業減少183人。勞動部指出，製造業家數微增、人數減少，製造業無薪假情勢有穩定下來。

統計顯示，目前製造業有160家、3,495人實施無薪假，占全體無薪假人數的七成八。和上期相較，增加四家、人數則減183人。四大製造業中，金屬機電業減少88人，資訊電子業減少41人，化學工業減少21人，民生工業減少33人。

金屬機電業仍是製造業無薪假重災區，目前有114家、2,653人實施無薪假；其次資訊電子業有30家、660人實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期有金屬零件、工具機零組件業共四家中型業者各停止實施50、60人無薪假；但也有增加實施無薪假，多為小型業者。他認為，人數減，家數增，代表小型業者多，製造業無薪假情勢有穩定趨勢。

無薪假另一個要觀察是震災後的花蓮地區，目前有57家、579人實施無薪假，包含住宿、餐飲、批發、零售、觀光、遊覽車、飯店等續受影響，還沒完全恢復。

無薪假 製造業

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