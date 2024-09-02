寶晶賣35億度綠電給半導體後段大咖！媒合光電廠種冰草

台灣半導體大廠綠電需求大增，寶晶能源已與台灣半導體後段製程大咖簽訂合作備忘錄（MOU），預計採購35億度電，最快9月開始供電，寶晶董事長蔡佳晉指出，CPPA（企業購電合約）已有20多家，9成電力都賣光光，屏東農林大型光電新案場也已有大型半導體客戶詢問預約，蔡佳晉笑說附帶條件是：必須參與地方創生。

寶晶成立於2016年，業務包括直營電廠售電、光儲及儲能輔助服務、創生計畫、能源整合服務等等，上半年毛利率49.46%，直營電廠效益高，有此底氣，蔡佳晉也每年撥一定預算支持地方創生，是綠電業者中對農村永續態度最積極者。不僅替賣綠電，寶晶也做媒合。「我們剛媒合一家大型半導體電客戶，協助他們在太陽能電廠下種植冰草！」蔡佳晉表示。冰草是一種耐旱植物，土地耐受性高，是能作為沙拉生食原料的經濟作物。

寶晶目前案場總發電容量約127MW，已拿到售電執照部分24～25MW，剩餘案場預計年底前完成審核取得執照，屆時將可把所有電力轉賣給民間企業CPPA，由於售價比台電價格每度高1元，將對營收產生貢獻，蔡佳晉透露目前已有20多個客戶，這家台灣半導體後段製成大咖也與寶晶簽訂MOU，採購綠電35億度，雙方正在細節洽談中，最快9月就能供電。

蔡佳晉指出，很多寶晶的客戶都重視永續，也想協助農業，故寶晶也扮演媒合角色，目前已經媒合一家售電客戶跟地方合作創生計畫，「希望大家在光電方面跟農村共好，這才是良心。」蔡佳晉表示，農村裡有三種樣態，農業、農村跟農民，三者都要顧到，少一環長期都不會好。

「我們不覺得那是支出！」蔡佳晉表示，寶晶願意拿每個案場投資計畫的10~15%做地方創生，不擔心花費很高，「ESG有自償性」他說。

撥預算投入地方創生 引售電客戶助農村永續

綠電需求熱，寶晶2025年主要成長空間來自1.掛牌案場數量增加，還有70～80MW建置案場會送件併聯，屆時將達近200MW發電容量。2是售電收入增加，包括調頻輔助儲能業務及26MW光儲標案。

2022年能源署第一次公告太陽光電結合儲能，寶晶標到26MW，占總標案三分之一，每度價格9.59元，將帶動營收成長，現在林邊枋寮光儲16MW台電測試能力也已經通過，執照已取得，就等光電執照下來可以售電。

寶晶目前積極投入台灣最大單一發電量光電案場「屏東農林電廠」，最高發電容量達450MW，除電廠也會投資飯店休閒農場，合計投資金額上看210億元，預計2025年下半啟動，迄今籌備已經1年多。

「我們是以農為主，光電加值，地方共好！」蔡佳晉表示，以前地主做1億元，寶晶接手可以提升到3億元，透過光電加值一倍以上價值，另外也會蓋休閒農業飯店，不只是產值增加，也促進就業人口達250人。

寶晶能源的林邊枋寮跟屏東案場都因為土地酸度4.4過高（一般農作土地酸鹼值為5.5～7），生產糧食有限，適合的作物頂多只有茶葉跟香蕉，先前農林種植茶葉投資25億元，但很可惜地力不足，沒有很成功，且後段製程也很辛苦，年產量一千多噸茶葉，但後段茶乾製程只能消化300~400噸，剩下的加工不了，只好減價賣掉或倒掉，但若還要投資後段製程得再花8億元，所以寶晶承租這塊土地。

「我必須嚴肅講，台灣的農業太陽能光電要起來，大面積的地方創生是很重要的，因為地方缺就業機會，農民流失很嚴重，不是缺土地，而是在貧瘠。」蔡佳晉表示，很多地方農業產值是不錯的，但有些地方土地經濟價值只有30幾萬一公頃，相對雲林有100多萬元，價值差3倍，「要農人在貧瘠土地硬做，最後只是雙輸！」蔡佳晉解釋最後農民還是放棄，土地荒蕪。

蔡佳晉指出，在地人不在意是種電還是種茶，在意的是是否創造機會，有沒有回饋計畫，幫地方創生，故寶晶協助規劃成休閒農場飯店，找國際業者來經營，打造低碳零能源消耗的綠能飯店，他也跟地方政府談，可以建造青年宅及開放式充電停車場，平地造林也是可能方向，多元創造地方價值。

漁電共生成本高 呼籲貧瘠農地以產值而非產量為目標

政府現在推漁電共生，做法很多，面臨的土地樣態也很多，挑戰不小，蔡佳晉表示，其實複合利用成本很高，容易相互干擾，他建議土地利用應切兩半，光電賺錢投入貧瘠土地改良，或發展高經濟價值農作及溫室經營，這些智慧農業不以規模量產為主，以永續農村角度看光電，而不再以農業角度看光電。

政府推行光電「一地兩用」成本過高，他指去慕尼黑看展發現歐洲營農型案場比例很低，不到1%，連歐洲都還在實驗性質，他因此建議台灣在農電結合上可以變通，妥善運用國發會推動的68個地方創生城市的貧瘠土地。

「解決農村問題就解決農業問題！」蔡佳晉表示，農村先必須富起來，貧瘠土地的農村人口流失高，偏山或海邊鹽鹼地必須解套找出新方法。

蔡佳晉表示，根據過去營農型農地種電經驗，開發商得做排水並根據地塊形狀規劃，農村最大資本就是土地，要協助這些地方創生，必須站在農村角度協助開發休閒農場或農產品加工廠，農產品沒有知名度，就協助品牌通路，思考如何對地方好，事情才能作得成。

蔡佳晉表示，外界擔心良田種電，但枋寮跟農林案的地很肯定不是良田，不影響糧食安全。

他指出，很多城市都面臨人口流失及低所得問題，開發複合利用計畫，維持部分農作，以光養農，不僅可以碳中和當地農業碳排，延緩氣候變遷，他預估光電拿走糧食系統的農地比例僅3~5%，比對政府預估的台灣人口下滑幅度，糧食安全問題無虞。