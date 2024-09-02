製造業無薪假穩定？勞動部指「這現象」 現多為小型業者放無薪假

勞動部2日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有275家、4,459人實施無薪假，較上期家數增7家，人數減158人，其中製造業減少183人。勞動部指出，製造業家數微增、人數減少，製造業無薪假情勢有穩定下來。

統計顯示，目前製造業有160家、3,495人實施無薪假，占全體無薪假人數的七成八。和上期相較，增加四家、人數則減183人。四大製造業中，金屬機電業減少88人，資訊電子業減少41人，化學工業減少21人，民生工業減少33人。

金屬機電業仍是製造業無薪假重災區，目前有114家、2653人實施無薪假；其次資訊電子業亦有30家、660人實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期有金屬零件、工具機零組件業共四家中型業者，各停止實施50、60人無薪假；但也有增加實施無薪假，多為小型業者。他認為，人數減，家數增，代表小型業者多，這期未見有型業者增加實施無薪假，看來製造業無薪假情勢有穩定趨勢。

他指出，無薪假另一個要觀察的是震災後的花蓮地區，目前有57家、579人實施無薪假，包含住宿、餐飲、批發、零售、觀光、遊覽車、飯店等持續受影響，還沒完全恢復。隨著暑假旺季結束，花蓮地區無薪假是否攀升，需持續觀察。