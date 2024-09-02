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國土署：租金補貼未釀房租普遍上漲 經比對僅占約6%

中央社／ 台北2日電

媒體報導指租金補貼恐造成房租上漲。國土署今天說，比對50萬份租約，租金上漲者僅6%；房東若因房客申請租金補貼，進而要求漲租，房客可提出申訴及要求改正，拒不改正最高可處50萬元罰鍰。

媒體報導，外界關心租金補貼是否造成房租上漲，房市趨勢專家李同榮表示，這十幾年來無論房價漲跌，租金永遠持續上漲，根本的問題就在政策錯誤。租金補貼政策已造成惡性循環，政府不從核心問題解決，所有租金補貼都間接落入房東上漲租金的口袋中。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，目前已累積50萬份以上的租賃契約，並經前後比對，顯示租金持平者約占93%、租金上漲者僅占約6%、租金下降者占1%。

國土署說，租金補貼截至目前為止，已核定62萬餘戶，實質照顧及支持租屋民眾，特別是青年及新婚家庭；政府給予公益出租人享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅共3項的稅賦優惠，並無報導中指出免除囤房稅的機制，更不可能鼓勵房東結合投資客囤房。

國土署表示，租金補貼政策的推動，對申請民眾資格有所得及租金上限等限制，因此其所承租的物件也非屬新屋或新古屋。外界討論租屋市場租金上漲議題時，多數涵蓋剛使用2到3年的新成屋，或使用5到10年的新古屋，其屋齡輕且承租戶的所得或許較高，所付出的房租也相對較高，但這類族群不會是領取租金補貼的對象。

國土署說，為擴大照顧及支持各族群的租屋民眾，租金補貼戶數在民國114年起，會提升到75萬戶，並透過隨到隨辦、舊案帶入免重新申請等簡化流程，持續照顧更多租屋需求民眾。

國土署指出，如果房東因房客申請租金補貼，進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴及要求改正，如不改正者，可處新台幣3萬元到30萬元罰鍰；仍拒不改正者，並可加重處5萬元到50萬元罰鍰，且得按次處罰，請勿以身試法。

國土署說，後續將透過定期公布租金統計資料及精進相關作業，穩定租屋市場租金價格，逐步打破租屋黑市，透明化租屋市場及健全發展。

國土署 房東 租金補貼

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