台灣海運首次取得合法罷工權 工會：本周公布罷工期程

台灣船員多簽訂長期的定期契約，但合約期滿後無法確定是否有下個合約，船員對工作權感到無保障，也不敢爭取更好勞動條件，中鋼通運工會今發布聲明表示，經投票後，9成會員同意罷工，成為台灣海運史上第一次取得合法罷工權，本周在召開會員代表大會及理監事會後，就會宣布罷工日期，進行大規模陳抗活動。

中鋼運通工會理事長王慶宏說明，過去很少看到台灣船員有爭議，因為多數船員長期都是簽定期契約，但合約期滿後就沒有下一個合約，船員對於自己的工作權感到沒有保障且恐慌，長期被航商綁住，也就不敢爭取更好的勞動條件及權益。

王慶宏指出，這次的罷工投票，事前來不及進行罷工說明會，但工會會員仍踴躍投票，顯示積怨已久；王慶宏說，中鋼通運工會依勞資資爭議處理法，從8月16日至30日期間，同步在21艘航行於海上的船舶、在岸進行的罷工投票，今天中午在中鋼通運工會監事及律師見證下進行開票。

最終開票結果顯示，在中鋼通運工會487名在船及在岸會員中，共計413人參與投票，投票率高達85%，其中，同意罷工的會員票數為371票，占投票會員比例達到9成，依照勞資爭議處理法，正式取得合法罷工權。

王慶宏說，這是台灣海運史上船員首次取得合法罷工權，且21艘目前航行於海上船舶中工作的工會會員，投票率更高達99％，其中86％在船工作的工會會員參與投票，做出同意罷工的決定。

王慶宏指出，先前工會也用各種方式向中鋼、中運高層試圖進行協商，像是中鋼換新董座後，工會盼與新團隊重新建立新的勞資合約，也與資方做出許多妥協，結果卻是有船員被中斷勞健保，而中鋼對外稱是勞保局來函要求中斷，實際是資方將基層薪資高薪低報，擔心後續有更多船員向他們討薪資，因此才有此舉認為可以一勞永逸。

對於罷工訴求，中鋼通運工會表示，要求資方承諾逐步減少中國大陸及外籍船員的派用，優先保障台灣船員工作權，主責的政府機關包含勞動部及經濟部需立即正視，並要求實質國營的中鋼通運公司盡速正面回應。

工會表示，在確定取得合法罷工權後，將會在本周盡速召開會員代表大會及理監事會，針對包含一旦資方與政府持續罔顧工會訴求及台灣船員工作權，後續於航行中的船舶上實際執行罷工的各項準備工作與計畫，以及在岸上擴大號召會員、家屬以及各工會友會，規畫更大規模的陳抗行動，進行進一步討論與完整規畫。