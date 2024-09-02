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台寶生醫擬現增募資上限4.5億 兩新藥將啟動台、美收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台寶生醫董事長郭旭崧（左）與執行長楊鈞堯。記者謝柏宏／攝影
台寶生醫董事長郭旭崧（左）與執行長楊鈞堯。記者謝柏宏／攝影

台寶生醫（6892）2日公告，為充實營運資金及推進旗下新藥的臨床試驗，董事會決議辦理現金增資發行新股1萬張，每股發行價格暫定新台幣40至45元間，預計募集資金上限4.5億元。實際發行價格授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

執行長楊鈞堯表示，台寶生醫在新藥開發與CDMO的雙核心營運架構下，來自CDMO的營收已穩定挹注，因此公司將加速推動旗下新藥的開發，目前退化性關節炎新藥Chondrochymal已向台灣TFDA提交三期臨床試驗申請（IND）；與美國合作夥伴TRACT公司共同開發的調節型T細胞新藥TregCel（TRK-001）除已獲美國FDA同意執行二期臨床試驗外，也向台灣TFDA申請二期臨床試驗，適應症為治療腎臟移植抗排斥，一旦獲准通過，將成為台灣首個啟動美國、台灣二地同步收案的調節型T細胞新藥全球多中心臨床試驗細胞新藥。

楊鈞堯進一步表示，TRK-001新藥瞄準龐大的自體免疫疾病與器官移植抗排斥市場，採用的是目前國際當紅的調節型T細胞（Treg）技術，而此類細胞的特點是可以誘導患者的免疫耐受，達到恢復免疫平衡的作用，並且有機會透過一次性的治療，產生長期的免疫耐受性，進而取代免疫抑制藥物。

TRK-001在完成的一期臨床試驗，展現良好的安全性及療效潛力，由於其已取得FDA實體器官移植抗排斥孤兒藥資格，未來可循孤兒藥法規途徑加速上市，並且擁有7年的市場獨占權。

此外，治療危急性肢體缺血的基因修飾細胞新藥MSC/VEG，也預計在今年內分別向美國FDA、台灣TFDA提出一期臨床試驗申請。

台寶生醫表示，TRK-001與MSC/VEG是公司進軍國際市場的兩大主力產品，雖然CDMO業務已有穩定的現金流，但尚不足以支應中後期的臨床試驗，本次現金增資所募集資金將用於充實營運資金，以加速兩大主力新藥的臨床試驗，而隨著臨床收案的推進，也將尋求對外授權機會，公司樂觀看待今、明兩年營運發展。

FDA 美國

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