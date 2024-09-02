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8月NMI指數續跌至54.5 中經院：擴張速度持續趨緩

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中華經濟研究院2日發布今年8月未季調的台灣非製造業經理人指數（NMI）54.5，已連續22個月擴張，但指數續跌2.8，且NMI指數在6月攀升至2022年1月以來最快擴張速度（58.6）後，擴張速度持續趨緩。時序邁入下半年內需產業旺季，未來展望指數已連續十個月擴張，但指數續跌3.2至54.6，則是去年12月以來最慢擴張速度。

中經院副研究員陳馨蕙指出，非製造業NMI今年上半年各項指數擴張速度創新高主要來自於營造暨不動產業、金融保險業與其他非製造業（旅遊代訂相關）之商業活動與新增訂單表現熱絡，但全球股市波動、央行升準一碼、銀行不動產貸款轉趨審慎，以及暑假出國旅遊潮告一段落，此三產業的商業活動與新增訂單8月雖仍呈現擴張，但7~8月間三產業的未來展望指數擴張速度皆顯著趨緩。

暑假 製造業

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