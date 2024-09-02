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半導體開展迎近10萬人參觀潮 經長郭智輝提創新點子

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
經濟部長郭智輝（右二）、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左二）、日月光執行長吳田玉（右一）等今天出席「SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展」展前記者會，並應邀致詞。記者胡經周／攝影
經濟部長郭智輝（右二）、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左二）、日月光執行長吳田玉（右一）等今天出席「SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展」展前記者會，並應邀致詞。記者胡經周／攝影

經濟部長郭智輝出席的SEMICON Taiwan 2024展前記者會致詞時表示，為迎接今年國際半導展高達8.5萬到10萬人湧進南港展覽館參展人潮，經濟部已要求所屬單位及公司，提供台北市幾家大型百貨公司購物優惠，以及台北市知名餐廳路線的配套措施，並提供Shuttle Bus（接駁車）服務，是本屆展覽的創新做法。

郭智輝說，根據SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸所提供資訊，今年SEMICON Taiwan約有1.5萬名海外朋友參展，加計國內人士，預計參展人潮會達到8.5萬人，但他認為這數字可能低估了，很可能會超過10萬人次。

為了歡迎這些人參觀展覽，經濟部已要求所屬單位及公司，提供台北市幾家大型百貨公司購物優惠，以及台北市知名餐廳路線的配套措施，並提供接駁服務。

郭智輝在致詞時說，AI將全面顛覆人類的食衣住行育樂，乃至大健康與醫療保健都有應用。他並透露前天與某醫院院長聊到高風險的腦部手術，若能將AI應用在達文西手臂上，相信能增加人類健康福祉。

而AI運算處理要仰賴先進的晶片，台灣是全球最先進晶片製造地方，有絕佳的機會，這也是為什麼賴總統上任宣布的半導體跟AI是五大信賴產業的前兩名的主要關鍵。

郭智輝表示，台灣半導體產業在產官學研共同努力下，已能支持支持全球AI應用擴張和普及，有助於世界各國百工百業，實現賦能AI無極限的願景。今年的2024國際半導體展，我們將見證半導體賦能AI無極限，期盼引領當代科技進入嶄新的AI紀元。

郭智輝指出，當前的AI世代，台灣半導體實力扮演至關重要推手，各位都看到，台灣獨家提供NVIDIA跟AMD所需的AI伺服器跟晶片，以及全球主要AI雲端服務的ASIC晶片等等。

為促進台灣半導體產業發展，郭智輝表示，經濟部除了透過產業條例租稅優惠措施，以及晶創計劃協助業者之外，也會強化半導體人才培訓，期待透過跨國合作解決人才短缺的問題，確保國家未來20年，在世界上的高度競爭力。

郭智輝也坦言，以台灣少子女化的趨勢，大概很難維持未來十年的AI人才所需，因此，經濟部正透過2+4計畫，吸引優秀的僑外生來台就學2年及就業4年，充沛台灣。

AI 半導體

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