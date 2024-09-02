勞動部將升最低工資 工商協進會籲參考軍公教人員調幅

勞動部將於9月4日召開最低工資審議會議，討論最低工資之調幅。工商協進會2日提出四點看法，建議最低工資審議會審議明年最低工資調升幅度時，應參考軍公教人員待遇自明年起調薪3%，不宜偏離太多，盼能降低中小企業經營成本逐年上升之壓力。

工商協進會首先表示，員工是企業運作的重要資產與成長動能，經濟增長之果實理應與員工共享，且近年來通貨膨脹加劇，物價上漲，調升最低工資有助於緩解弱勢勞工生活負擔，工商協進會贊成在最低工資審議機制下，審慎評估整體經濟數據後，調升最低工資。

其次，政府自2016年起，已連續九年調升最低工資，時薪自120元調至183元，總調幅為52.5%，月薪自20,008元調升至27,470元，總調幅為37.3%，調幅不小，對於企業帶來一定程度的壓力；同時根據財政部統計，我國2023年綜所稅稅收淨額增加8.29%，主因之一為薪資所得增加；但營所稅額卻因企業獲利下滑，衰退21.44%；另根據經濟部公布之「112年中小企業白皮書」亦顯示，中小企業仍面臨「利潤縮小、毛利降低」的困境。

第三，政府在調升最低工資時應參酌企業獲利狀況與整體經濟趨勢進行判斷，同時最低工資審議會研究小組應納入更多產業別代表，讓最低工資調整的討論更加聚焦、公正、具說服力。

第四，行政院日前核定軍公教人員待遇自明年起調薪3%，建議最低工資審議會審議明年最低工資調升幅度亦應以此作為重要參考指標，不宜偏離太多，盼能降低中小企業經營成本逐年上升之壓力。