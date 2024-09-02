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中工：「第一果菜市場案」議員不實指控將提告 不淪政治鬥爭祭品

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

對於有議員質疑前台北市長柯文哲在果菜市場改建案中圖利中工（2515），導致現任市長需追加50億元預算一事，中工呼籲檢方應進行調查。

中工表示，公司已於今年5月9日針對果菜市場改建案發聲明澄清，但台北市議員簡舒培昧於事實，仍進行對公司不實指控。

中工再次重申，「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」歷經台北市政府2019年7月8日、9月20日及11月18日三次公開招標均流標，以上公開招標訊息均可參閱政府電子採購網。

中工指出，有關「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」，第一果菜市場案於2019年7月8日第一次公開招標時，預算為133億元，建造範圍為地下一層地上八層之建築物，但因當時物價齊漲，沒有任何廠商願意投標。

經兩次流標之後，市政府於2019年11月18日第三次公開招標公告載明預算125億元，建造範圍為地下一層地上5層之建築工程，並載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充之預算金額24億元。

中工強調，公司經審慎評估後，方決定在工料等物價齊漲的環境下，仍投入重要的地方建設，期望回饋地方，因此才參與第三次投標。但第三次投標僅有中工參標但仍流標。直到2020年1月6日進行第四次公開招標，仍僅有中工一家投標，最後全案以新台幣125億餘元決標。

有關於追加50億元，中工表示，依據資料顯示「是包含2019年11月18日第三次公開招標公告載明地上6層以上樓層建築工程，屬後續擴充工程之預算金額24億元」。

此外契約並有約定物價調整條款，係依照行政院主計總處發布之營造工程物價指數規定：(1)個別項目:鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過10%(2)中分類項目:水泥及其製品類漲跌幅超過5% (3)營造工程物價總指數:漲跌超過2.5%。經初步概算，迄今物調款近14億元。

另外，還包括後擴營運設備、需求調整等費用，以及由台北市政府所委託之第三方專業監造單位之專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等。

中工指出，議員簡舒培所述全然不實；議員不實言論及指控，嚴重傷及公司商譽及股東權益，中工將提起告訴；除嚴正聲明絕不願成為政治鬥爭之祭品外，並堅決捍衛公司及股東之權益。

中華工程目前在手案件全部依進度執行中，在董事會與專業經理人的領導下，遵循公司治理，財務健全。所有同仁堅守崗位，各司其職，營運與財務皆正常運作，不受任何影響。

建案 物價

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