快訊

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

小孩熱到想吐…瑞莎曝訓練場「42度沒冷氣」 出借校方：看到很寒心

8月PMI為53.6連四月擴張 中經院連賢明：廠商「觀望」氣氛濃

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中經院院長連賢明。記者林琮恩／攝影
中經院院長連賢明。記者林琮恩／攝影

中華經濟研究院2日發布今年8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）53.6，指數回升1.4，為連四個月擴張，廠商未來六個月展望指數雖已連七個月擴張，但指數續跌2.2至52.8，且擴張速度趨緩，是今年2月以來最慢擴張速度。

中經院院長連賢明表示，目前廠商「觀望」氣氛濃，主因下半年景氣變數多，包括美國經濟、降息和年底總統大選，還有大陸終端需求仍不是那麼樂觀。

連賢明還提到，半導體產業表現還不錯，但可能受到Nvidia（輝達）影響，目前狀況雖穩定，但確實沒有上半年那麼亮麗，8月PMI調查還顯示，半導體供應鏈之封測模組與AI相關供應鏈陸續回報拉貨力道有遞延與遲緩跡象。

不過，連賢明強調，景氣並沒有出現「反轉」跡象，整體景氣仍處於正面、擴張階段，多項數據仍呈現樂觀水準，只是相較於之前，比較保守了。

中經院副研究員陳馨蕙指出，製造業對下半年看法仍樂觀，惟訂單與生產增速不如上半年預期，AI出貨下修與遞延，半導體供應鏈也呈現擴張趨緩走勢，特用化學以外民生、記憶體、金屬等原物料價格出現漲幅鬆動甚至回跌跡象。

製造業六大產業中，基礎原物料產業、交通工具產業與電力暨機械設備產業的未來展望都呈現緊縮。

半導體 景氣 製造業

延伸閱讀

大陸景氣有起色 亞洲8月製造業PMI呈現復甦

陸8月財新製造業PMI達50.4 優於預期

本周開盤前 五件國際事不可不知

權王夠利 花旗、美銀喊買

相關新聞

勞動部將升最低工資 工商協進會籲參考軍公教人員調幅

勞動部將於9月4日召開最低工資審議會議，討論最低工資之調幅。工商協進會2日提出四點看法，建議最低工資審議會審議明年最低工...

行政院經發會顧問會議明登場 討論議題一次看

為擘劃國家經濟政策方針，行政院長卓榮泰親自掌舵成立經濟發展委員會，首場顧問會議也將在明天登場，屆時前台積電董事長劉德音等...

8月PMI為53.6連四月擴張 中經院連賢明：廠商「觀望」氣氛濃

中華經濟研究院2日發布今年8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）53.6，指數回升1.4，為連四個月擴張，廠商未來六個月...

半導體展估吸引8.5萬人次 經部接駁服務盼促觀光消費

國際半導體展本週登場，估將吸引8.5萬人次。經濟部長郭智輝表示，將提供參展業者接駁車、百貨購物優惠和知名餐廳路線推薦等，...

地緣政治動盪與降息預期變化 國際油價走勢多空拉鋸

街口投信表示，上周國際油價波動劇烈，地緣政治因素重新成為影響油價走勢的主要因素。利比亞內戰引發的供應短缺，直接推升油價。...

卓榮泰：盼台英交流風電技術研發與人才培育

行政院長卓榮泰2日接見英國駐台代表鄧元翰(John David Dennis)時提到，台英貿易關係熱絡，盼英國協助台灣風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。