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半導體展估吸引8.5萬人次 經部接駁服務盼促觀光消費

中央社／ 台北2日電
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

國際半導體展本週登場，估將吸引8.5萬人次。經濟部長郭智輝表示，將提供參展業者接駁車、百貨購物優惠和知名餐廳路線推薦等，盼促進觀光消費。經濟部也將透過租稅優惠、晶創計畫和半導體人才培訓等，確保國家競爭力。

郭智輝今天出席「SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展」展前記者會致詞表示，生成式AI問世後，帶動AI應用和服務發展快速，未來AI將顛覆人類的食衣育樂、乃至大健康與醫療保健。在醫療應用領域，未來若透過AI訓練達文西手臂，可以大大降低腦部手術風險，AI應用可以增加對人類福祉。

郭智輝表示，AI運算處理仰賴先進晶片，台灣是全球最先進晶片製造重鎮，賴總統上任後宣示半導體和AI為五大信賴產業前兩名，台灣半導體產業在產官學研合作下，不僅能共創價值，也能支持半導體產業全球的擴張與普及，有助實現百工百業AI賦能的願景。

國際半導體展SEMICON Taiwan 2024即將登場，郭智輝表示，今年將吸引約1.5萬海外人士來台，預估共有8.5萬人次觀展。為了促進觀光消費，經濟部也提出創新作法，包括提供參展業者接駁車，以及台北市大型百貨購物優惠、知名餐廳路線推薦等。

郭智輝表示，在AI浪潮下，台灣半導體實力扮演重要的角色，尤其獨家提供輝達、超微所需的AI伺服器和晶片，以及全球主要AI雲端服務商的特殊應用晶片（ASIC）。

政策資源方面，郭智輝表示，經濟部除透過產創條例的租稅優惠、晶創計畫協助業者，也會強化半導體人才培訓，期待透過跨國合作，解決人才短缺，未來推動2+4計畫，將吸引優秀的僑外生來台就學、工作，確保國家未來20年高度競爭力。

AI 半導體

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