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購買World Gym商標目的何在？ 世界健身：掌握主導權

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
世界健身董事長柯約翰。圖／本報系資料照片
世界健身董事長柯約翰。圖／本報系資料照片

世界健身日前公告購買美國授權公司，世界健身表示，過去一直強調不排斥前進海外市場，但由於「World Gym」品牌不是自己的，而是向美方取得大中華區授權，如果要進軍大中華以外的市場，都要重新去談授權，這會阻礙發展的腳步，因此把主導權控制在手上，是要做的第一步。

世界健身今舉行法說，董事長柯約翰表示，購買美國商標是很久以前就有的想法，而在今年初掛牌上市以後，美方也比較願意聆聽台灣的想法，目前董事會已經授權去完成這筆交易，但還沒有百分之百完成的時候，不便透露太多。

對於2025年展店計畫，董事長柯約翰也表示，至少會開出15店，發展腳步不會停下，營收預估會有10~20%的成長，世界健身在取得許可、設計裝潢、預售規劃等，都有相當豐富的經驗，未來再增加100家店是很有把握的事。

但對於是否有併購計畫，柯約翰則表示，去年已經併購健身業者「極限」，而今年也有一個小的計畫，「機率滿高的，但細節無法透露」。

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