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烏克蘭及東歐電網獨立性與重建迫在眉睫 將耗用大量銅等關鍵金屬原料

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的報導，挪威主權財富基金表示，將向哥本哈根基礎設施合作夥伴（CIP）最新的再生能源基金投入9億歐元。挪威銀行投資管理公司在聲明中表示，已同意將這筆資金投入CIP的第五支旗艦基金CI V，該基金將專注於投資海上和陸上風電、太陽能發電場、電網和配電及儲存等再生能源設施的建設。此外，尚比亞政府也計劃成立一家投資公司，以控制關鍵礦物的產量。而美國國務院也在上周四（8月29日）發表聲明表示，美國和秘魯已簽署一份備忘錄，以改善關鍵礦產的合作，顯示各國政府對於銅等關鍵金屬礦產越來越重視。

愛沙尼亞可再生能源生產商－桑力公司Sunly在聲明中表示，該公司已籌集3億歐元的債務融資，以加快波羅的海地區和波蘭1.3吉瓦太陽能、風能和儲存容量的建設。該公司表示，希望開發將風能、太陽能和儲能設施結合的混合裝置，以及直通消費者的線路，以提高工業客戶的供應穩定性並提高能源安全。愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的電網計劃於2月與俄羅斯和白俄羅斯電網脫鉤，以增強該地區的能源獨立性和安全性。

街口投信表示，受到烏克蘭軍隊反攻俄羅斯本土的衝擊，俄羅斯近期擴大以飛彈及無人機襲擊烏克蘭本土的能源及電力設施，造成烏克蘭許多地區出現斷電，華盛頓政府表示將繼續向烏克蘭提供大量能源設備，以修復其係統並支持烏克蘭的能源網。而烏克蘭的鄰國摩爾多瓦的電網與烏克蘭的電網相連，該國也因此出現小規模的斷電；顯示出東歐地區電網的相當脆弱，未來急需進行升級與建設，以確保該地區周邊國家的能源獨立性和安全性。

俄羅斯 太陽能發電 烏克蘭

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