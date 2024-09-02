地緣政治動盪與降息預期變化 國際油價走勢多空拉鋸

街口投信表示，上周國際油價波動劇烈，地緣政治因素重新成為影響油價走勢的主要因素。利比亞內戰引發的供應短缺，直接推升油價。根據國際能源署（IEA）的數據，利比亞的原油產量每日減少約90萬至100萬桶，對全球原油市場造成一定的衝擊，並且可能將持續數周之久；中東地區其他國家的政治局勢也存在不確定性，進一步加劇市場的緊張情緒。

原油市場的產能與供需平衡展望也是影響油價的重要因素，投資人對於全球經濟成長放緩仍有疑慮，尤其是中國大陸今年持續經濟疲軟、以及上周EIA最新數據顯示原油和餾分油消耗量也降到疫情後的最低水平，對原油需求造成一定的壓力，部分抵消地緣政治衝突帶來的上漲壓力。

上周五（8月30日）因為美國消費者支出數據優於預期，顯示美國經濟的強韌，使市場對於美聯準在9月降息兩碼的預期下降，使原油下跌約2.5%。原油供給方面，根據OPEC+在6月會議與8月的會議結果，市場預期仍可能於今年10月開始削減額外減產規模；非OPEC國家原油產量持續成長，可能使全球庫存水位在明年開始轉為上升，因此未來油價走勢仍存在較大的不確定性。

短期油價則容易受到地緣政治，包括中東與俄烏局勢/利比亞停產/美國大選民調等， 與經濟數據和Fed對於利率決策的影響。