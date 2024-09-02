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卓榮泰：盼台英交流風電技術研發與人才培育

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰（右）2日在行政院接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）。（行政院提供）中央社
行政院長卓榮泰（右）2日在行政院接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）。（行政院提供）中央社

行政院長卓榮泰2日接見英國駐台代表鄧元翰(John David Dennis)時提到，台英貿易關係熱絡，盼英國協助台灣風力發電的技術研發、人才培育，助台加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。鄧元翰也說，英國將與台灣分享經驗，並且協助台灣加入CPTPP。

卓榮泰今日上午接見英國駐台代表鄧元翰時表示，明日他將召開經濟發展委員會顧問會議，網羅國內多名經濟上的意見領袖、各行各業有實務經驗負責人，共同為台灣與世界經濟連結的問題，做出更多討論及提供意見。當中除經濟創新、均衡台灣、包容成長外，具體的是科技發展。台灣有很多高端產業，現在希望能夠從軟體設計、人才培育等各方面得到更多進展，當然當中有很多先進技術要跟先進國家學習、努力共同研發。

卓榮泰說，台灣科技產業領先世界，但在許多先進技術仍需要向世界先進國家學習，例如風力發電的技術研發與人才培育，就希望能得到英國的協助。卓榮泰表示，台灣積極參與國際，也希望英國能協助台灣加入CPTPP。

卓揆也引用英國桂冠詩人丁尼生(Alfred Tennyson)的詩句「奮鬥、探索，而不屈服」指出，台灣的民主、和平、繁榮和世界的和平繁榮連結在一起，台灣會負起國際社會一份子的責任，保障台灣的自由、人權與經濟發展。

鄧元翰強調，英國對台政策不變，雙方共同利益仍舊一致，台灣與英國的情誼建立在互相尊重、學習和共享民主價值上。鄧元翰表示，台英在經貿、科技、能源、雙語教育、淨零和人民交流上取得長足進步；英國貿易委員會負責亞太貿易的官員本週將來台，而英國也有20家企業要參加本週在台灣舉辦的半導體展。

鄧元翰表示，英國今年將成為CPTPP的正式會員國，屆時將會與台灣分享經驗，並且協助台灣加入CPTPP。他表示，台灣與英國即將簽署有機產品出口到台灣的瞭解備忘錄，他認為這是一個小小的例子，未來台英關係將會有更多具體成果。

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