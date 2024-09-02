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退撫基金前7月獲利1290.8億 收益率14.54%

中央社／ 台北2日電
圖為擁有公保資格的公務人員。聯合報系資料照/記者杜建重攝影
圖為擁有公保資格的公務人員。聯合報系資料照/記者杜建重攝影

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，民國113年截至7月底，實際收益數新台幣1290.80億元，實際收益率14.54%。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國113年截至7月31日的基金運用情形，整體基金收益數1290.80億元，期間實際收益率14.54%。其中，自行經營的固定收益129.41億元，收益率4.04%，資本利得收益數441.99億元，收益率26.64%。

委託經營部分，收益數為719.40億元，期間收益率為17.94%。

退撫基金指出，113年度截至7月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.50%、台灣加權股價指數上漲23.81%、MSCI全球指數上漲13.10%、彭博全球綜合債券指數下跌0.49%。

指數 績效

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